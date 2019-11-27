Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
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СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

РБК01:44

Россия попросит нефтяной поблажки

Lenta.ru04:39

Россия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Ведомостивчера в 16:17

Reuters: Россия намерена обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК+

Газета.Ru02:06

Москва позаботится о нефтяных уступках от ОПЕК

Утро.ru05:44

Россия нажмет на ОПЕК +, чтобы изменить расчеты добычи нефти

Кривое-зеркало.рувчера в 21:53
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Газета.Ru 02:46
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
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Власти Венесуэлы предложили поставщикам оплачивать их услуги в юанях

Власти Венесуэлы начали предлагать компаниям, оказывающим услуги государственному сектору, оплачивать их в юанях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и представителей частных компаний.
РБК 09:20
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Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
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Pravda.Ru 01:13
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Стал известен гонорар Александра Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за бой между бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:41
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Матч ТВ 09:54
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Российская газета вчера в 07:21
Общество

В порт Петербурга пришло судно с урановыми отходами

Neva.Today вчера в 12:25
Авто

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

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Lenta.ru 08:31
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Минздрав подготовил законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Министерство здравоохранения РФ внесло в правительство законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.
Общая газета.RU вчера в 16:24
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости 09:46
Политика

Россия обозначила сроки возобновления авиасообщения с Грузией

27 ноября «Известия» со ссылкой на правительственный источник сообщали, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено к первой половине 2020 года.
Lenta.ru 09:50
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Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
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"Финько [экс-начальник ОВД по Абинскому району] обнаружен мертвым со следами насильственной смерти", - сказал собеседник агентства.
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Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
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Общество

В небе над Челябинском взорвался светящийся объект

В небе над Челябинском взорвался неопознанный объект.
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Задержана глава Минздрава Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Назван главный претендент на «Оскар-2020» по версии сайта прогнозов

Голливудский сайт прогнозов Gold Derby проанализировал шансы фильмов на «Оскар» в 2020 году.
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Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

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Газета.Ru вчера в 09:39
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
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Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

РБК 26 ноября в 21:20
Экономика

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РБК вчера в 23:00
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Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
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Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
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Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
РИА Новости 09:55
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Человеческие нейроны прижились в мышином мозге

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