Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новак заявил, что ОПЕК+ на встрече в Вене может обсудить корректировку квот в соглашении

ТАССвчера в 03:56

СМИ узнали о планах России обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК

РБК01:44

Россия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Ведомостивчера в 16:17

Россия попросит нефтяной поблажки

Lenta.ru04:39

Новак рассказал о повестке декабрьского заседания ОПЕК в Вене

Вестник Кавказавчера в 04:02

ОПЕК+ может обсудить корректировку квот в действующем соглашении

УтроNewsвчера в 03:51

Reuters: Россия намерена обсудить корректировку квот на встрече ОПЕК+

Газета.Ru02:06
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
Футбол

Экс-игрок сборной Бельгии рассказал о проблемах с режимом

Хавбек итальянского "Кальяри" Раджа Наингголан заявил о том, что был не единственным курильщиком в составе сборной Бельгии, передает Eleven Sports.
Газета.Ru 08:50
Общество

Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллиона рублей», – сказала адвокат Алиса Образцова.
Бомбардир.ру 07:31
Политика

На Украине две ТЭС призвали прекратить импорт электричества из России

Бурштынская и Приднепровская ТЭС, принадлежащие украинской компании ДТЭК, перешли на ограниченный режим выработки электроэнергии, требуя прекратить импорт электричества из РФ и Белоруссии.
РИА Новости вчера в 11:03
Хоккей

«Автомобилист» поместил Дацюка в список травмированных

Матч ТВ 07:50
Политика

Турция призвала НАТО к единству в защите входящих в альянс стран

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу призвал НАТО к единому подходу по защите входящих в альянс стран. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 09:34
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Вечерний курьер 08:40
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 26 ноября в 07:41
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Политика

НАТО одобрила новую формулу расчета взносов в общий бюджет

РИА Новости 07:39
Общество

В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции

«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
РБК 07:59
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву не узнали на раритетной обложке

В одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото. На нем Примадонна запечатлена в 46-летнем возрасте.
Balakovo24.ru 06:35
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Политика

Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Пятый канал 26 ноября в 14:27
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда 06:38
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Футбол

Transfermarkt записал на имя Месси «Золотой мяч» по итогам 2019 года

Матч ТВ вчера в 19:20
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуированы суды в Москве и Санкт-Петербурге

Сотрудники и посетители Тверского и Мещанского районных судов Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва, передает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ 06:16
Политика

Около 90% белорусов одобряют тесные отношения с Россией

В рамках опроса специалисты сделали более 7 тысяч звонков. Также у жителей Белоруссии спросили, как часто они бывают в России.
News.ru 08:26
Общество

Российский губернатор озаботился логистикой кала

Ранее логистикой в сфере здравоохранения озаботился зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов из ЛДПР.
Lenta.ru 08:41
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК вчера в 23:00
Наука

В Якутии обнаружены останки щенка самой древней собаки в мире

SakhaPress.ru 02:59
Хоккей

Пять очков Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Ванкувер »

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:6.
REGNUM 02:13
Политика

СБУ устроила обыск у нацистки Зверобой после угрозы убить Зеленского

Напомним, что 1 ноября Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело на депутата от «Евросолидарности» Федину и нацистку Зверобой после публикации видео, в котором они обсуждали варианты убийства президента Украины Зеленского.
ИА Новороссия 03:23
Здоровье

Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Трансплантолог Михаил Каабак, который готовил девочку к операции, отметил, что трансплантацию ребенку можно было проводить не ранее чем 28 ноября.
РБК 09:09
Происшествия

На посту ДПС на «Скандинавии» проведён обыск, задержаны двое сотрудников ГИБДД

Двое сотрудников ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны после обыска на посту ДПС на трассе «Скандинавия».
Фонтанка.Ру 09:40
Политика

Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
RT на русском 08:53
Футбол

Игонин сравнил критиков Дзюбы с воронами

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался по поводу критики в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Sportbox.RU 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное