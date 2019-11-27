Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
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Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

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Россия попросит нефтяной поблажки

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Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из квот ОПЕК+

РИА Новостивчера в 02:35
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Немецкое правительство рассматривает транзит газа как важный инструмент для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы Берлин был уверен в получении российского газа.
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Рейтинг Зеленского ускоряет падение

На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.
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Власти автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подтвердили четвертый случай заражения человека легочной чумой.
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NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
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Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

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