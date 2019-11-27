Энергетика

ВедомостиВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
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Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

ТАСС05:56

Долой конденсат. Нефтяные квоты ОПЕК+ могут быть скорректированы в пользу России

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Россия попросит нефтяной поблажки

Lenta.ru04:39

Россия готовит расчеты, исключающие конденсат из квот ОПЕК+

РИА Новости02:35
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Экспресс газета 26 ноября в 09:34
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На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.
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Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа

На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
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Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

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Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
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«Газпром» ждал этого – эксперт о победе «Нафтогаза» в шведском суде

Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом".
BaltNews.ee вчера в 11:40
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На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
РИА Новости 17:03
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Появился новый способ мошенничества с банковскими картами

СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Вести.Ru 20:45
Политика

В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР

В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Аргументы и Факты 26 ноября в 11:15
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Челябинский «Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева»

В конце матча «Трактор» вырвал победу — голы забили Ник Бэйлен и Ярослав Косов.
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Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
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Животные могут помочь людям контролировать океаны

Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
ГЛАС.RU 04:34
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Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
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Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге

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Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для США и Европы

Турецкая газета Sabah сравнила Россию и Китай со стихийным бедствием для США и Европы.
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Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву предъявили обвинение

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Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
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Началось производство обновленной Skoda Octavia

Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
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Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности

Как сообщили в пресс-службе, до конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
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МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России

Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
iReactor 05:58
Политика

Россия и Украина обсудили транзит газа

Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
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NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru 19:39
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Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков

Панорама Ростова-на-Дону вчера в 07:25
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Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу

Народная артистка СССР Татьяна Доронина госпитализирована. Об этом сообщает телеканал «Мир 24». Актрису положили в одну из больницы Москвы.
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Общество

В России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом

Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
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