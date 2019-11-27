Энергетика
ВедомостиРоссия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти
Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.
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Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 22:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
Политика
Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН
Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Политика
Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань
На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.
Авто
Новый Kia Sorento сняли без камуфляжа
На днях новинка вновь попала в объективы фотошпионов, и на сей раз – без какого-либо камуфляжа.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Бывшего начальника ОВД по Кущевскому району Краснодарского края Владимира Финько нашли мертвым в его доме в Краснодаре.
Футбол
Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия сократила отставание от располагающейся на шестой строчке Португалии по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись в среду.
Экономика
«Газпром» ждал этого – эксперт о победе «Нафтогаза» в шведском суде
Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом".
Политика
На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана
Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
Происшествия
Появился новый способ мошенничества с банковскими картами
СМИ предупреждают о новом способе мошенничества с банковскими картами.
Политика
В Чехии возбудили дела против лидеров бывшей ЧССР
В Чехии возбудили уголовные дела против бывших руководителей Чехословацкой Социалистической Республики, передает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Хоккей
Челябинский «Трактор» вырвал победу у «Салавата Юлаева»
В конце матча «Трактор» вырвал победу — голы забили Ник Бэйлен и Ярослав Косов.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Наука
Животные могут помочь людям контролировать океаны
Тысячи морских животных помечены для различных исследовательских и природоохранных целей, но в настоящее время собранная информация не используется широко для отслеживания изменений климата и других изменений в океанах.
Общество
Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для США и Европы
Турецкая газета Sabah сравнила Россию и Китай со стихийным бедствием для США и Европы.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Авто
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Более просторные, лучше связаны и более эмоционален: обновленная Skoda Octavia праздновала свою мировую премьеру в Национальной галерее в Праге 11 ноября.
Общество
Для руководителей правительства Сахалинской области утвердили показатели эффективности
Как сообщили в пресс-службе, до конца этого года ключевые показатели эффективности утвердят для всех сахалинских руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Спорт
МИД РФ призвал не политизировать претензии WADA к России
Министерство иностранных дел РФ призвало не политизировать вопрос о претензиях Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России.
Политика
Россия и Украина обсудили транзит газа
Представители России и Украины провели в Вене совместные консультации, в ходе которых стороны обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года, а также прямые покупки газа Украиной.
Общество
Шнурова пригласили в Волгодонск увидеть современных сварщиков
Шоу-бизнес
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина госпитализирована. Об этом сообщает телеканал «Мир 24». Актрису положили в одну из больницы Москвы.
Общество
В России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.