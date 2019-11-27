Россия может поднять вопрос об изменении ее квоты, установленной в соглашении стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи нефти, на встрече стран – участниц этого соглашения, сообщило Reuters: идея в том, чтобы исключить из расчета газовый конденсат.

Россия добивается от ОПЕК изменения квот на добычу нефти

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