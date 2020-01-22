Политика

Газета.RuГазета.RuРоссия заняла 134-е место в рейтинге демократии

Россия заняла 134-е место в обновленной версии "Индекса демократии". Рейтинг составила британская компания Economist Intelligence Unit.
Читать в источнике
Комментировать242

Подробнее о событии

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

РБК06:09

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Республики Конго

Эхо Москвы08:32

Россия поднялась в «Индексе демократий» на 10 позиций и сравнялась с Республикой Конго

Коммерсантъ07:36

Россия заняла 134 место в ежегодном «рейтинге демократии»

Московский Комсомолец06:54

Россия поднялась во всемирном рейтинге демократии. Теперь наши соседи Гвинея и Республика Конго

Фонтанка.Ру05:44

Россия поднялась на 134-е место в рейтинге демократии. Теперь она между Гвинеей и Конго

Афиша Daily04:53

Россия догнала Конго в рейтинге демократии

Lenta.ru08:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK 03:22
Армия и оружие

AFP: 12 человек погибли в результате ударов России в Сирии

В результате авиаударов России по нескольким населенным пунктам на севере Сирии погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, в том числе семерых детей, сообщает AFP со ссылкой на группу военного мониторинга.
Коммерсантъ вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Общество

Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому

Президент России Владимир Путин разрешил тратить материнский капитал по-новому.
Lenta.ru 06:45
Политика

Путин встретится с матерью осужденной израильтянки Наамы Иссахар

Дождь 08:49
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футбольный клуб «Сочи» арендовал нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 06:08
Общество

Первые двигатели для МС-21 доставили на Иркутский авиазавод

Первые двигатели ПД-14 прибыли на Иркутский авиазавод.
Байкал24 04:18
Политика

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь подал в отставку

Виктор Гринь, занимающий пост заместителя генерального прокурора Российской Федерации, подал заявление в отставку.
Наша версия вчера в 12:12
Политика

Петербуржец продает подарок от Путина за 22 млн рублей

Житель Петербурга продает подаренные президентом РФ Владимиром Путиным швейцарские часы за 22 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:47
Политика

МВД займется поисками могил царских министров внутренних дел

Специалисты должны установить еще более половины мест захоронения министров внутренних дел Российской империи разных времен, сообщил среду глава МВД России Владимир Колокольцев.
Взгляд.ру 09:09
Политика

В офисе Зеленского назвали тему возможной беседы с Путиным в Израиле

Встреча лидеров России и Украины в Израиле, на Всемирном форуме памяти Холокоста, пока не запланирована, сообщили в офисе Владимира Зеленского, передает «Интерфакс-Украина».
РБК 08:23
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Здоровье

В Гонконге подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

В Гонконге врачи подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом из Китая, который вызывает пневмонию, сообщили телеканал RTHK и газета South China Morning Post, ссылаясь на источники.
Интерфакс 05:01
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Происшествия

Депутат Рады Кива «боднул» ветерана АТО Майнмана и получил в ответ «нокаутирующий» удар в лицо

На опубликованных в Сети кадрах видно, как Кива пытается бднуть головой Майнмана, но тот в ответ наносит народному депутату ощутимый удар по лицу.
Российский Диалог 08:42
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru вчера в 00:20
Политика

Трамп ограничит въезд в США для граждан «пары стран»

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США, заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Коммерсантъ 08:08
Экономика

Дерипаска назвал виновных в бедности России

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Lenta.ru 08:33
Спорт

Ласицкене не исключила, что может подать в суд на ВФЛА

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что рассматривает вариант подачи иска к бывшему и нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
RT на русском 07:34
Общество

Доступ к порталу госуслуг станет для россиян бесплатным с марта

Напомним, во время Послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал масштабный проект "Доступный Интернет", который обеспечит всем россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Life.ru вчера в 07:17
Политика

Министр обороны Украины выступил против разведения сил в Донбассе

РИА Новости / Стрингер Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал заявление о том, что украинская сторона выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, так как это противоречит сути Минских соглашений.
РЕН ТВ 03:54
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Политика

В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
REGNUM 00:49
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Происшествия

Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Lenta.ru 04:53
Культура

Умер актер из «Монти Пайтон» Терри Джонс

Участник британской комик-труппы "Монти Пайтон" Терри Джонс умер на 78-м году жизни.
Piter.tv 08:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное