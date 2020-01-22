Политика
Lenta.ruРоссия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте. Соответствующее исследование опубликовала британская компания Economist Intelligence Unit.
Читать в источнике
Оценить354
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Кино
Внезапно умер сын Раисы Рязановой
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Первая встреча Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»
20 января в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле «Карамель» в Перми пять человек погибли и шесть пострадали.
Армия и оружие
В Иране убит командир народного ополчения «Басидж»
Сегодня в провинции Хузестан на юго-востоке Ирана был убит командир иранского народного ополчения "Басидж".
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Экономика
Евтушенков заявил о готовности Ozon к IPO
АФК "Система" планирует провести IPO интернет-ретейлера Ozon до конца 2021 года, сообщил ТАСС основной бенефициар "Системы" Владимир Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума.
Политика
Комиссия Госдумы изучит кампанию по «самороспуску»
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
Футбол
Александр Кокорин не хочет в «Сочи»
Общество
Новый министр спорта был осужден за передачу земель
Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
Здоровье
Губернатору Тульской области доложили о гриппе и ОРВИ
Как особо отметил Алексей Дюмин, работа по недопущению данного вида заболеваний должна быть комплексной,и для этого будет организовано совместное сотрудничество прокуратуры Тульской области, Роспотребнадзора, минздрава, минтруда, миграционной службы для мониторинга и контроля за эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщает правительство Тульской области.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на иностранное гражданство
В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Футбол
«Известия»: в РФС намерены признать выборы Прядкина нелегитимными
Как утверждают «Известия», в союзе хотят признать досрочные выборы главы РПЛ нелегитимными, потому что лига нарушила несколько пунктов собственного устава и регламента РФС.
Политика
Совфед утвердил Краснова генпрокурором России
Совет Федерации утвердил Игоря Краснова генеральным прокурором РФ. Решение было принято на заседании в среду, 22 января.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Энергетика
Белоруссия закупила нефть у Норвегии
Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Футбол
Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»
Политика
Зеленский встретился с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экономического форума в Давосе встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.
Авто
Toyota отзовет по всему миру более 3,4 млн автомобилей
Японская компания Toyota отзовет 3,4 млн своих автомобилей по всему миру. Об этом 22 января сообщает агентство Reuters.
Гаджеты
Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.