Политика

Lenta.ruLenta.ruРоссия догнала Конго в рейтинге демократии

Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте. Соответствующее исследование опубликовала британская компания Economist Intelligence Unit.
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«Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти», — заявил журналистам Пискарёв.
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