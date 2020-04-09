Энергетика
Deita.ruРоссия договорилась с ОПЕК о сокращении добычи нефти
Договорённости новой сделки ОПЕК+ начнут действовать с 1 мая текущего года до 1 мая 2022 года. Соглашение подписало 23 государства. Согласно достигнутым договорённостям, первые два месяца сокращение добычи нефти в этих странах составит 10 баррелей в сутки.
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Россия и Саудовская Аравия договариваются о беспрецедентном сокращении добычи нефти
Эхо Москвы10 апреля в 02:01
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Комментарии
Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
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Появились изображения обновленного BMW 5-Series G30
Недавно в Сети появились свежие шпионские снимки, дающие более точное представление об обновленной BMW 5-Series.
Автоновости дня вчера в 10:30
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
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Политсовет 06:03
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Клопс вчера в 04:43
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Общество
Роспотребнадзор: мёд, лимоны и чеснок не влияют на коронавирус
Москва, 13 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Мёд, лимоны и чеснок существенно не влияют на профилактику коронавируса и других респираторных инфекций, сообщили 13 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 07:18
Политика
Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
Владимир Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом.
Ореанда-Новости вчера в 02:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Как отметила Голикова, это нужно, чтобы прошло два цикла по 14 дней. Тогда власти смогут оценить эффект от принятых мер.
РИА Новости вчера в 10:45
Общество
Вениамин Кондратьев: «Мы ввели „беспропускное окно“»
Обращаю ваше внимание – это окно только для владельцев авто и тех, кто будет с ними перемещаться.
Глас Народа 07:08
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Кремль опроверг сообщения о переносе парада Победы
Никаких решений о переносе парада Победы 9 мая в Москве и других торжественных мероприятий не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика Сегодня 11 апреля в 07:57
Футбол
ФИФА планирует открыть третье трансферное окно
Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.
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Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Поправка была принята Мосгордумой 31 марта и вступила в силу с 1 апреля.
Ведомости вчера в 09:25
Происшествия
В Приморье ещё у четырех человек подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у четырех человек в Приморье, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:16
Здоровье
В Тюменской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Еще 14 положительных анализов на коронавирусную инфекцию подтвердили за прошедшие сутки в Тюменской области, сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.
Тюменская линия 05:34
Общество
В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности
"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
Энергетика
«Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле
«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Происшествия
Посты ГИБДД на въездах в Москву усилили омоновцами
Полицейские посты на въездах в Москву усилены сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 06:37
Общество
Борис Джонсон обратился к британцам после выписки из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с обращением сразу после выписки из больницы.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Музыка
Украинский певец снял клип в поддержку борьбы с коронавирусом в Софийском соборе Киева
Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, выступил в необычной для себя манере и выпустил клип на песню «Молитва за Украину», который сняли в Софийском соборе Киева.
Украина.ру 04:06
Футбол
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Бомбардир.ру 00:37