Россия договорилась с Саудовской Аравией по нефти

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Зеленский заявил, что устал от борьбы с коронавирусом

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

2. Россия и Саудовская Аравия окажутся в равных условиях Главными участниками переговоров с самого начала были Москва и Эр-Рияд.