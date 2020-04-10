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Россия договорилась с Саудовской Аравией по нефти
ЮграPRO
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2. Россия и Саудовская Аравия окажутся в равных условиях Главными участниками переговоров с самого начала были Москва и Эр-Рияд.В источнике
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