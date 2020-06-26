Общество

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В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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с чего всё началось

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

"Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза (в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6 %)", — говорится в документе.
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