Общество
РИА НовостиРоссия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
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Армия и оружие
В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации
При задержании участников группировки удалось обнаружить ракеты.
Evo-rus.com 05:26
Политика
Советник Трампа указал на стремительное восстановление экономики США
Советник президента США Ларри Кудлоу заявил, что все все цифры указывают на стремительное восстановление экономики страны после кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Fox News.
Газета.Ru 16:51
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Футбол
О трансфере Артура в «Ювентус» будет объявлено на следующей неделе
Евро-футбол.ру 15:52
Футбол
Агент Витиньо опроверг информацию о возвращении игрока в Россию
Мигел Гойс, агент нападающего «Фламенго» Витиньо, отреагировал на новость о том, что бразилец может продолжить карьеру в России.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Общество
Депутаты Госдумы предложили штрафовать за навязывание прививок
Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который вводит наказание за навязывание родителям прививок для детей.
Политсовет 05:02
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Космос
SpaceX перенесла запуск новой группировки спутников Starlink
Американская компания SpaceX отложила на неопределённый срок запуск спутников системы Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
RT на русском 16:16
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Политика
В Конгрессе США откорректируют санкции против «Северного потока-2»
В Палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, направленный против газопровода "Северный поток-2", написал в Twitter конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.
Российская газета 11:34
Футбол
«Оренбург» ответил на обвинения Черданцева
Пресс-служба «Оренбурга» отреагировала на высказывание комментатора Георгия Черданцева, который считает, что «горожане» легкомысленно отнеслись к требованиям медицинского регламента и поэтому подхватили коронавирус.
ProstoProSport 16:46
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Авто
Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году
Планируется, что модель будут выпускать на протяжении минимум десяти лет.
Evo-rus.com 13:36
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Между жителями двух сел в Дагестане произошла драка
Лезги газет 15:23
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Футбол
Малком: «Мне кажется, команда немного не была готовой к такой игре»
Лучший футболист матча «Зенит» - «Крылья Советов» (2:1) Малком поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:46
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми
Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 12:23
Футбол
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Бога как альтернативу Санчо
По информации ESPN, приоритетной целью манкунианцев остается вингер «Боруссии» Джейдон Санчо, но его цена слишком высока, из-за чего «МЮ» рассматривает альтернативные варианты.
Sports.ru 12:50
Общество
Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции
В Рязанской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет.
YA62.ru 10:48