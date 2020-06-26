Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
Читать в источнике
Комментировать921

Подробнее о событии

Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

РИА Новости13:29

Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой

РБК13:06

Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты

ТАСС09:54

Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

Фонтанка.Ру11:20

Россия отчиталась в ООН, что достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Znak.com11:10

ООН: Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Московский Комсомолец10:12

Россия отчиталась о победе над нищетой

Lenta.ru12:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
43
Футбол

Полиция Ливерпуля получила приказ о разгоне празднующих болельщиков из центра города

Мэр Ливерпуля (Англия) издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков, отмечающих чемпионство мерсисайдцев в английской Премьер-лиге спустя 30 лет, информирует Liverpool Echo.
Чемпионат 19:53
Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru 16:59
293
Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
4
Политика

Трамп подписал указ об уголовном наказании за порчу памятников

Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа, предусматривающего тюремный срок за разрушение памятников.
Коммерсантъ 19:25
Политика

Путин пригласил Макрона посетить Россию

Президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу, французского лидера Эммануэля Макрона в Россию с визитом.
Известия 12:17
56
Культура

Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году

Псковское агентство информации вчера в 02:25
33
Общество

Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор

По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
1
Политика

Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском 10:26
832
Происшествия

Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:25
7
Футбол

Кроос – о поражении в финале ЛЧ-2012: «Пил так много, что пришлось вызвать врача»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал, как напился после поражения в финале Лиги чемпионов 2012 года, в котором «Бавария» проиграла«Челси».
Бомбардир.ру 12:53
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
287
Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
141
Общество

США хотят купить Ericsson для борьбы с Huawei

Есть много способов, таких как предоставление средств, юридическая поддержка и налоговые льготы для таких компаний, как Ericsson и Nokia.
iXBT.com 21:08
19
Шоу-бизнес

Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль

Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
4
Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
18
Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 65%

Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 65%, проголосовали почти 763,8 тыс. человек.
ТАСС 11:54
1,2K
Шоу-бизнес

Сергей Соседов рассказал о геях в российском шоу-бизнесе

Геев, уверяет Соседов, в шоу-бизнесе много, но так уж повелось, что друг друга никто из них продвигать не спешит, посему каждый из них должен бороться за свое место под солнцем.
Что происходит вчера в 10:57
10
Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
92
Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Газета.Ru 09:44
101
Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Общество

Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи

Актер Майк Генри, который был голосом Кливленда Брауна из «Гриффинов», отказался от озвучки этого персонажа.
Lenta.ru 20:41
Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
108
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 16:36
1,1K
Шоу-бизнес

Личный фотограф Аллы Пугачевой показал снимок певицы в купальнике

Роман Родин показал поклонникам не «всплывавший» ранее архивный снимок 71-летней Аллы Пугачевой, облаченной в закрытый купальник.
Дни24 вчера в 14:00
24
Армия и оружие

Тестирования «Супер-Сухого» Су-57 пройдут в 2022 году

Главным отличием «Супер-Сухого» истребителя от стандартной версии станет наличие турбореактивного мотора под названием «изделие 30», благодаря которому он превзойдет базовый самолет по боевой мощности.
Актуальные Новости 07:07
11
Общество

Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую

Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 11:54
20
Футбол

Шесть футболистов покинули «Монако»

Французский "Монако" расстался с шестью футболистами. Об этом сообщается на официальном сайте "монегасков".
Газета.Ru 21:16
Общество

Экономист заявил о возможном продлении выплат для семей с детьми

Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат.
URA.Ru 24 июня в 01:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ 06:07
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное