Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

В документе говорится об успехах в ликвидации голода.
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Россия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты

РИА Новости13:29

Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

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Россия отчиталась о победе над нищетой

Lenta.ru12:45

Россия отчиталась в ООН о победе над крайней нищетой

РБК13:06

Россия отчиталась в ООН, что достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Znak.com11:10

ООН: Россия достигла цели по ликвидации крайней нищеты

Московский Комсомолец10:12

Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты

ТАСС09:54
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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов.
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
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Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

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National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности

Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, опубликовали список самых лучших штурмовых винтовок на планете.
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Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор

По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
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Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 муниципалитетах Кубани

Новые случаи заражения коронавируса зафиксировали в 15 муниципалитетах Краснодарского края.
СочиСтрим 04:42
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК 14:38
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Происшествия

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом

Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Происшествия

Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
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Политика

Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса

Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Общество

Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции

В Рязанской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет.
YA62.ru 10:48
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Общество

Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
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Армия и оружие

ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением

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Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями

Журнал о знаменитостях US Weekly получил анонимное сообщение о том, что американская актриса Эмма Робертс и ее партнер Гаррет Хедлунд ожидают пополнение в семье.
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Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека.
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Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ

С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
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«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?

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Стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска

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