Общество
РИА НовостиРоссия доложила ООН о ликвидации крайней нищеты
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 18:47, Ашберн
Технологии
Илон Маск назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем»
Генеральный директор Tesla Илон Маск опубликовал в социальной сети Twitter сообщение, в котором назвал владельца Amazon Джеффа Безоса «подражателем».
Русская Планета 15:28
Общество
Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов.
Москва 24 17:36
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Политика
Грушко отметил возможные издержки «прифронтового государства» в Польше
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя планы США перебросить военных в Польшу, отметил, что польские власти должны осознавать издержки «прифронтового государства».
RT на русском вчера в 09:43
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
Армия и оружие
National Interest перечислил лучшие штурмовые винтовки современности
Эксперты журнала The National Interest, издаваемого в США, опубликовали список самых лучших штурмовых винтовок на планете.
Discover24 вчера в 07:52
Общество
Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор
По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
Происшествия
Новые случаи коронавируса зафиксировали в 15 муниципалитетах Кубани
Новые случаи заражения коронавируса зафиксировали в 15 муниципалитетах Краснодарского края.
СочиСтрим 04:42
Происшествия
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы солдатом
Опубликовано видео с разбившим машину ФСО на параде Победы 22-летним солдатом Никитой Еременко.
Lenta.ru вчера в 16:21
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Политика
Киев начал переговоры об особом статусе Донбасса
Официальный Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали диалог о проекте закона об особом статусе Донбасса.
URA.Ru вчера в 23:43
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Для рязанцев старше 65 лет продлили режим самоизоляции
В Рязанской области продлили обязательную самоизоляцию для граждан в возрасте старше 65 лет.
YA62.ru 10:48
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Армия и оружие
ВМС США назвали ледокол «Иван Папанин» наступательным вооружением
Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил о наступательных действиях России в Арктике.
News.ru вчера в 14:09
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Шоу-бизнес
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые станут родителями
Журнал о знаменитостях US Weekly получил анонимное сообщение о том, что американская актриса Эмма Робертс и ее партнер Гаррет Хедлунд ожидают пополнение в семье.
CT news 07:06
Общество
«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера
Как сообщается на сайте "Студии Лебедева", "искусственный дизайнерский интеллект" больше года выдавали за настоящего человека.
Вести.Ru 05:02
Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
Армия и оружие
«Москва не забудет». Что иностранные СМИ написали о параде Победы?
Аргументы и Факты вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Стало известно, как Эмбер Херд называла Илона Маска
В суде прозвучало прозвище Илона Маска, которое ему дала актриса Эмбер Херд.
Gazeta.SPb 17:23
Происшествия
Хоккеисту «Динамо» грозит до 5 лет лишения свободы
Газета.Ru 08:09