Экономика

РБКРБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

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Profinance.ru11:26
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Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
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После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
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