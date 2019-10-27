Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Происшествия
Срочник мог расстрелять сослуживцев из-за постоянных издевательств
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Религия
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Ростова-на-Дону
Глава Русской православной церкви провел Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
Армия и оружие
В Кремле ответили на вопрос о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля подтверждение сведений о ликвидации главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация), призвал ориентироваться на заявление Минобороны России.
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра в Москве
По прогнозу синоптиков, на который ссылается министерство, ожидается усиление ветра порывами 12 – 17 м / с. Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и днем 27 октября.
Политика
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
Президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Донбасс, чтобы поговорить с нацистами, которые сорвали разведение сил в поселке Золотое.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
Футбол
Гончаренко о неудачах Влашича: такие ситуации бывают, через них надо проходить
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Культура
Новый клип Александра Реввы собрал более миллиона просмотров за сутки
Клип снят на песню «Она решила сдаться». По сюжету Александр Ревва переосмысляет известную историю любви Алладина и прекрасной Жасмин.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Общество
Xiaomi начала грандиозную распродажу телевизоров
Компания Xiaomi решила не ждать еще две недели, объявив о том, что желающие уже сейчас могут приобрести телевизоры компании по скидкам в честь грядущего праздника 11.11.
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Единоборства
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Музыка
Россиянка покорила жюри шоу «Голос» за пять секунд
Жюри повернулись к ней на первых же секундах выступления. Они были покорены ее сильным голосом.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.