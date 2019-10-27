Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Происшествия
В Североуральске лесовоз повредил газопровод
В Североуральске Свердловской области более 37 тыс. человек остались без газа после того, как лесовоз повредил газопровод.
Известия 13:12
Общество
В Татарстане у родителей забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов
В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 килограммов с ДЦП. Об этом сообщает "Татарстан 24".
РЕН ТВ 12:23
Футбол
Юрий Семин: победа «Спартака» справедлива
В центральном матче 14 тура чемпионата России по футболу "Локомотив" принимал "Спартак" и проиграл 0:3. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин признал победу соперника закономерной.
Вести.Ru 12:35
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Футбол
Алекс Крал: «Для „Спартака“ все начинается»
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после матча 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:0) подвел итоги встречи и рассказал о будущем команды.
Спорт-Экспресс 13:18
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Теннис
Федерер стал победителем турнира в Базеле
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Газета.Ru 11:41
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову
Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Суть событий 09:43
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Фигурное катание
Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Гран-при Канады
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар Гран-при Канады.
Известия вчера в 22:32
Космос
Учёные зафиксировали рождение нового элемента
Впервые в истории учёные зафиксировали рождение нового элемента, сообщает издание «ScienceAlert».
Ореанда-Новости 24 октября в 14:37
Политика
Зеленский встретился с добровольцами Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября посетил поселок Золотое в Донбассе и встретился с представителями добровольческих отрядов.
Дождь вчера в 13:59
Гаджеты
AirPods Pro выпустят сразу в нескольких цветах
Сегодня источник сообщил, что AirPods Pro выйдут сразу в восьми цветах.
The GEEK 02:26
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
Вести.Ru 11:06
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Общество
Главный телеканал Чечни «разоблачил» племянника Рамзана Кадырова
Стали известны причины увольнения Ислама Кадырова – бывшего мэра Грозного и бывшего вице-премьера Чечни, племянника Рамзана Кадырова.
Gorodovoy.spb.ru 25 октября в 08:36
Армия и оружие
Песков отреагировал на заявление о ликвидации главаря ИГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:21
Общество
Рабочая неделя в Ленобласти начнется с мокрого снега
Питерские заметки 09:47
Здоровье
В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро
Znak.com вчера в 06:45
Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата назвал причины произошедшего
Отец солдата сообщил, что общался с сыном до произошедшего каждые выходные.
Lenta.ru 13:02
Политика
Израиль намерен ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
21 августа агентство отмечало, что россияне всё чаще сталкиваются с отказами во въезде в Израиль, на границе которого только за первое полугодие «развернули» 3 тыс. человек.
Известия 10:20
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Авто
В Сети показали, как «Нива» ускоряется до сотни за 2 секунды
Показан уникальный внедорожник способный разогнаться до 100 км/ч за невероятные 2,3 секунды.
Тарантас Ньюс 05:22