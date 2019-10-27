Экономика
Бизнес-новости в КировеРоссия может отложить принятие новых стандартов судового топлива
Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
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с чего всё началось
Минтранс и Минэнерго РФ предлагают отложить более жесткие стандарты для судов, осуществляющих операции внутри страны, сообщил Bloomberg министр энергетики Александр Новак.Коммерсантъвчера в 14:59
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Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года
Коммерсантъвчера в 14:59
Россия может отложить переход на новые стандарты производства судового топлива
Реальное времявчера в 13:28
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Происшествия
Против замначальника Куйбышевской железной дороги завели дело о взятке
В отношении подозреваемых СК возбудил уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере) в зависимости от участия каждого.
РБК 12:25
Происшествия
Начальника полиции подмосковного Ступина задержали за взятку
Главу полиции подмосковного Ступино задержали по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. рублей.
Газета.Ru 12:15
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском 11:55
Политика
СМИ сообщили о высылке из Болгарии российского дипломата
По данным агентства, дипломат уже покинул Болгарию. Как сообщает «РИА Новости», посольство России в Болгарии эту информацию не комментирует.
Известия 11:31
Экономика
Медведев подписал ряд поручений по стимулированию экономики России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании ряда поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России.
RT на русском 11:18
Фигурное катание
Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю
Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
В воскресенье, 27 октября, президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главы «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ), прятавшегося в северной части Сирии.
РБК 06:59
Футбол
Скауты трех клубов АПЛ просматривали игрока «Спартака»
Игрок московского "Спартака" Алекс Крал заинтересовал игрой скаутов европейских команды, сообщает Club Сфll.
ProstoProSport 11:34
Футбол
Юношеская сборная России проиграла Румынии в матче отбора к Евро-2020
Спорт-Экспресс вчера в 15:06
Происшествия
Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен
Сообщение о пожаре по адресу Волоколамское шоссе 69 ("Открытие Арена" / стадион "Спартака") поступило спасателям в 17.07, происходило загорание сухой травы на площади 150 погонных метров.
РИА Новости 11:33
Происшествия
В Крыму подозреваемому в подготовке теракта предъявили обвинения
Члену украинских экстремистских организаций Олегу Приходько, который подозревался в подготовке теракта на полуострове Крым, предъявлено обвинение.
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
Вести.Ru 12:10
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: «Ежемесячно трачу около 5 миллионов рублей»
Известная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко недавно призналась, что ежемесячно тратит около 5 миллионов рублей на собственные проекты, но не забывает и об удовольствиях.
Актуальные Новости 05:59
Футбол
Харри Реднаппа увезли в больницу с застрявшим в ухе наушником
Специалист выступил экспертом на английском телеканале BT Sport, но после программы не смог достать наушник.
Sport24.ru 10:15
Политика
Скворцова рассказала о возможности разрешения эвтаназии в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сказала, что вопрос о возможности разрешения эвтаназии в России должен решать весь народ посредством референдума.
Газета.Ru 03:53
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
В Крыму появится игорная зона «Золотой берег»
В Ялте (Крым) будет создана игорная зона «Золотой берег».
Lenta.ru 05:35
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом в истории
iReactor вчера в 08:44
Общество
Подозреваемого в шпионаже в пользу России мужчину задержали в Польше
Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу РФ.
ФАН 08:38