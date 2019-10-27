Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеРоссия может отложить принятие новых стандартов судового топлива

Принятие новых правил может быть отложено до 2024 года. В международных водах Россия будет соблюдать стандарты.
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с чего всё началось
Минтранс и Минэнерго РФ предлагают отложить более жесткие стандарты для судов, осуществляющих операции внутри страны, сообщил Bloomberg
 министр энергетики Александр Новак.
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Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года

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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:39, Ашберн
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