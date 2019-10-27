Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
Вести.Ru 13:35
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Lenta.ru 25 октября в 13:25
Происшествия
9-летнюю девочку весом 7 килограмм изъяли из семьи в Татарстане
Ребенок, страдающий ДЦП при изъятии весил всего 7 килограмм, врачи определили у девочки крайнюю степень дистрофии.
Газета.Ru 12:55
Здоровье
Малышева раскрыла рецепт противоракового чая на каждый день
Слово и Дело 15:52
Хоккей
«Авангард» по буллитам проиграл ЦСКА
Новый Омск 13:18
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
Женщина ослепила сына после ссоры с мужем в Хакасии
Мать повредила глаза своего пятимесячного сына после того, как поругалась с мужем.
Газета.Ru 07:14
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество
Шнуров рассказал, что пытался списать Географический диктант у Шойгу
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, что попытался списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу.
РИА Новости 08:46
Происшествия
Ребенок «без лица» родился в Португалии
По мнению родителей, ребенок родился "без лица" по вине врача-акушера, который вел беременность женщины.
Газета.Ru вчера в 00:46
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Армия и оружие
В Минобороны России усомнились в ликвидации лидера ИГ военными США
«Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации «Идлиб» операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил он.
RT на русском 10:20
Армия и оружие
Сенаторы оценили доклад о захвате Калининграда силами НАТО
План, в котором расписан сценарий возможной потери Россией Калининграда при столкновении со странами НАТО, — из области фантастики.
РБК 15:55
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Армия и оружие
Останки главаря ИГ могут сбросить в море
С останками Абу Бакра аль-Багдади - главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» * - могут поступить, как с телом Усамы бен Ладена.
Ридус 18:51
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Фигурное катание
Лучшие фигуристы и тренеры получат от ISU награды после ЧМ-2020
Спортсменам и другим специалистам вручат награды в семи категориях: Самый ценный фигурист Лучший костюм Самая зрелищная программа Лучший новичок Лучший хореограф Лучший тренер Награда за вклад в развитие фигурного катания В каждой номинации на награду смогут претендовать фигуристы-одиночники (женщины и мужчины), пары и танцевальные дуэты.
Bookmaker-ratings.ru 03:27
Общество
Режим ЧС ввели на всей территории Калифорнии из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории американского штата Калифорния в связи с лесными пожарами.
Известия 16:06
Футбол
Месси заявил, что хотел бы поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»
Аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси заявил, что хотел бы вернуться на родину и поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз», однако его сын не хочет уезжать из Европы.
RT на русском 04:57
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48