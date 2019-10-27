Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов мог расстрелять своих сослуживцев из-за дедовщины. Такой версии не исключает его отец, пишет 72.ru.
REGNUM 14:36
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Коммерсантъ 09:26
Политика
Зеленский встретился с украинскими военными в Донбассе
REGNUM вчера в 09:15
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Российская газета 10:37
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом
Было отмечено, что кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется отличным спросом несмотря на начало продаж в Индии новых достойных конкурентов Hyundai Venue и Kia Seltos.
Tvoe-avto.com 11:17
Политика
США ввели новые правила торговли гуманитарными товарами с Ираном
Власти США объявили о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном; как и введенные ранее против исламской республики санкции, правила будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.
РИА Новости 25 октября в 14:04
Футбол
Краснодар — Оренбург 1:1 (2-й тайм)
RT на русском 13:53
Футбол
«Манчестер Юнайтед» при 2 нереализованных пенальти обыграл «Норвич»
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич Сити» в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
Чемпионат 14:25
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за смерти пассажира
Лайнер авиакомпании «Победа», выполнявший рейс из Петербурга во Владикавказ, совершил в Волгограде экстренную посадку из-за смерти пассажира.
News.ru вчера в 16:05
Футбол
Гладбахская «Боруссия» в матче с шестью голами обыграла «Айнтрахт»
«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Айнтрахтом» в игре 9-го тура чемпионата Германии.
Soccer.ru 14:54
Футбол
Юрий Семин: «„Спартак“ победил по делу»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
Спорт-Экспресс 12:13
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
РИА Новости 09:45
Экономика
В Литву прибыл третий груз российского СПГ за месяц
По данным портала Marinetraffic.com, газовоз Coral Favia прибыл в главный порт Литвы в 03:19 в воскресенье.
Sputnik Литва 04:45
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.
ТАСС 09:34
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Общество
В РПЦ назвали главную цель публикаций об избиении священником жены
Публикации об избиении рязанским священником супруги связаны с желанием феминисток «отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам».
Lenta.ru 15:01
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
После доработок автомобиль смог преодолеть рубеж скорости в 100 км/ч за 2 секунды.
OAnews вчера в 14:11
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Авто
Размер транспортного налога в новом году ошарашит водителей
Размер транспортного налога на конкретные автомобили со следующего года увеличится.
Krasnoyarskmedia.ru 25 октября в 04:18
Политика
Губернатор Калининграда назвал фантастикой план захвата области
План захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО является фантастикой и заслуживает премии.
Национальная служба новостей 06:52
Политика
Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины
Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
РИА Новости 13:16
Шоу-бизнес
Участник шоу «Голос» рассказал, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Участник шоу «Голос» Даниил Королев не пожал руку Валерию Сюткину из-за того, что переволновался.
АБН вчера в 08:10
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58