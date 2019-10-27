Экономика

РБКРБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

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«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала победу над «Айнтрахтом» в игре 9-го тура чемпионата Германии.
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 14-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.
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В Кривом Роге мужчину приговорили за ношение футболки с гербом СССР

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Поклонская указала Зеленскому на настоящих врагов Украины

Настоящими врагами Украины являются неуправляемые националистические группировки, устроившие в стране махновщину, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.
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