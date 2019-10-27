Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

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