Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
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Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Политика
Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника
Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
Футбол
Футболисты «Хайдука» забили курьезный гол
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Хоккей
«Флорида» обыграла «Эдмонтон», Дадонов забил гол
В составе "пантер" гол забил Евгений Дадонов. Российский форвард в 11 матчах набрал 9 (6+3) очков. отразил 24 броска из 26.
Культура
Телеигра «Слабое звено» вернется в эфир
Телевикторина «Слабое звено» вернется в российский эфир.
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
Гаджеты
Microsoft выпустила неправильное обновление Windows 10 и уже свернула его
На этой неделе корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 версии 1903 с исправлениями критических ошибок.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition
Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
Армия и оружие
Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Автоспорт
Шарль Леклер: Стратегия не сработала
Да, сегодня стратегия не была оптимальной, и возможно мне нужно было попросить команду по радио пересмотреть решение.
Политика
Минэкономразвития подготовило новый перечень районов Крайнего Севера
Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства России, которым будет утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Армия и оружие
Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади
27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Единоборства
Фредди Роуч: «Альварес уничтожит Ковалева»
Известный американский тренер Фредди Роуч поделился ожиданиями от предстоящего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Политика
Сбежавшие из сирийского лагеря россиянки попросили вернуть их домой
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Экономика
Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить
Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.