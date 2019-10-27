Экономика
РБКРоссия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Россия хочет отложить введение новых стандартов для судового топлива до 2024 года
Коммерсантъвчера в 14:59
Россия может отложить переход на новые стандарты производства судового топлива
Реальное времявчера в 13:28
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В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору оценивать шум от аэропортов по эквивалентному, а не по максимальному уровню.
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Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи
Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
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Главу района в Челябинской области отправили под домашний арест
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У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
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Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщают РИА «Новости».
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Аксенов заявил о рекордном количестве посетивших Крым туристов
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
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Пассажиров рейса Москва-Владивосток накажут за разврат на борту
Двое пассажиров рейса Москва-Владивосток ответят за непристойные действия сексуального характера, которые они совершали прямо на борту в нетрезвом виде.