Экономика

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Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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