Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

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