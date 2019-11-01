Политика
News.ruРоссия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Он отметил, что РФ сделала это «несмотря на санкции».
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с чего всё началось
«Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова 200-й серии в Индии», — цитирует пресс-служба компании Михеева.RT на русском05:10
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