с чего всё началось

Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Он отметил, что РФ сделала это «несмотря на санкции».

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Политика Латвия объявила Григория Лепса персоной нон грата Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Экономика Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Политика Украина отложит разведение сил в Петровском Украина пересмотрит дату разведения сил и средств в Петровском, согласованную на 4 ноября, из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября.

Кино Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов» Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".

Музыка Группа My Chemical Romance воссоединится Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.

Политика Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала визит Совета НАТО на Украину, передает корреспондент The Moscow Post.

Общество В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными Минэкономразвития готовит эксперимент, в рамках которого организации не смогут рассчитываться наличными деньгами с физлицами за работу и оказанные услуги.

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.