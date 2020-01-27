Политика
ИзвестияРоссия доставила в Китай второй комплект С-400
Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает в понедельник, 27 января, ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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с чего всё началось
Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.ТАСС20:42
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Общество
Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Происшествия
Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом
Происшествия
В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике
В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
Биатлон
Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
Политика
Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»
Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Происшествия
Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале
Один ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале по улице Гамидова, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Происшествия
Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось
Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия
США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Кино
Билл Мюррей вернется к роли «охотника за привидениями»
Официально подтвердилась информация о том, что американский актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине "Охотники за привидениями: Наследники", передает Independent.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Общество
В Барнауле закрылась известная кофейня Granmulino
Некогда популярная кофейня Granmulino закрылась в Барнауле.
Политика
Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США
Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Авто
Обновленный Geely Atlas Pro для России получил мотор Volvo
Продающийся сегодня в России дорестайлинговый Geely Atlas делают в Беларуси.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Авто
Названы самые непопулярные японские автомобили в РФ
Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Здоровье
У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп
У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Культура
«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»
Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».