Политика

ИзвестияИзвестияРоссия доставила в Китай второй комплект С-400

Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает в понедельник, 27 января, ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
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с чего всё началось

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

Россия завершила поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Китай морским транспортом, акт приема-передачи был подписан в декабре в КНР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС военно-дипломатический источник.
ТАСС20:42

Подробнее о событии

Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Известия22:01

Россия поставила в Китай второй комплект С-400 «Триумф»

РЕН ТВ20:02

Источник: Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай

ТАСС20:42

ТАСС: Россия завершила поставку в Китай второго комплекта С-400 «Триумф»

Коммерсантъ20:38

СМИ: Россия поставила второй полковой комплект С-400 в КНР

RT на русском20:25

Китай получил из России второй полковой комплект С-400 «Триумф»

Вести.Ru20:10

Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай

REGNUM21:22
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новости 17:02
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Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Lenta.ru 19:06
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Оставленные в Шереметьево дети будут определены в детский дом

RT на русском 21:35
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

В Петербурге полиция задержала каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп.
BFM.ru 11:48
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra вчера в 05:15
Экономика

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д. С такими штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб», рассказали РБК два источника на банковском рынке и подтвердили представители самих банков.
РБК 16:00
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости 21:19
Общество

Фабрика смерти: 75 лет назад советские войска освободили Освенцим

МИР 24 22:39
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК 01:51
Политика

Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
РИА Новости 21:53
Происшествия

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

Один ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале по улице Гамидова, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Дагестан 07:35
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Здоровье

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:14
Общество

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Российская газета 19:07
Кино

Билл Мюррей вернется к роли «охотника за привидениями»

Официально подтвердилась информация о том, что американский актер Билл Мюррей вернется к роли Питера Венкмана в картине "Охотники за привидениями: Наследники", передает Independent.
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Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
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Общество

В Барнауле закрылась известная кофейня Granmulino

Некогда популярная кофейня Granmulino закрылась в Барнауле.
Аргументы и Факты - Алтай 20:55
Политика

Оппозиция в Грузии потребовала запретить ряд организаций из США

Представители оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» провели митинг у посольства США в Тбилиси с требованием запретить в стране деятельность ряда американских организаций.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ 10:03
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Авто

Обновленный Geely Atlas Pro для России получил мотор Volvo

Продающийся сегодня в России дорестайлинговый Geely Atlas делают в Беларуси.
АвтоВести 24 января в 03:07
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Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал 24 января в 21:25
Авто

Названы самые непопулярные японские автомобили в РФ

Эксперты «Российской газеты» изучили статистику и назвали самые непопулярные автомобили из Страны восходящего солнца в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня 11:47
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У госпитализированных в Иркутске китайцев диагностировали грипп

У шести граждан Китая, ранее госпитализированных в Иркутске, подтвердился диагноз "грипп", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вести.Ru вчера в 11:38
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

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«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

Режиссер, каждый новый спектакль которого — событие в культурной жизни Москвы, в интервью mos.ru рассказал о вдохновении, своих выпускниках и дальнейшем развитии «Электротеатра Станиславский».
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