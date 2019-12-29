Энергетика

РБКРБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
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