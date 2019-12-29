Энергетика
РБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
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За 15 лет Россия увеличит производство СПГ до 100-120 млн тонн — Новак
Центр энергетической экспертизы29.12.19 в 22:16
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Хоккей
Швеция — Чехия 3:0 (2-й период)
Ранее в 1/2 финала вышли сборные России и Канады, обыгравшие соответственно команды Швейцарии и Словакии.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Кино
Шварценеггер думает о завершении карьеры
72-летний Шварценеггер всерьез задумался о прекращении актерской карьеры.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Энергетика
Российский газ начал поступать в Болгарию по «Турецкому потоку»
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию.
Футбол
Четыре футболиста РПЛ вошли в топ-50 молодых игроков по версии УЕФА
Четыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) вошли в топ-50 молодых игроков по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
Напомним, с 52-летним Дмитрием Песковым Екатерина Солоцинская познакомилась, когда ей было 14 лет.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
Папа Римский извинился за то, что ударил женщину
Ранее ИА REGNUM сообщало о женщине, которую оттолкнул и ударил по руке папа Римский на площади Святого Петра в Ватикане.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дороге
«В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве или носителе», — сказала тогда официальный представитель МВД Ирина Волк.
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Бывшая госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором Королевского университета в британском Белфасте.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Кино
Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года
Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Здоровье
Что изменится в жизни орловцев с 1 января 2020 года?
В течение 2019 года в России принимался ряд законодательных актов, которые заработают уже с 1 января этого года.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Украина движется в сторону Германии 30-х годов, одобряя факельные шествия. Об этом написал в Facebook глава Республики Крым Сергей Аксенов.