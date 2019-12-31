Энергетика

ТАССТАССРоссия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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