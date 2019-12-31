Энергетика
ТАССРоссия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris
Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Происшествия
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Происшествия
В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж
Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Гаджеты
Названы 5 самых полезных для водителей бесплатных мобильных приложений
Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота.
Происшествия
Второго погибшего нашли на месте пожара в доме в Астрахани
Игры
SuperData подвела итоги 2019 года: FIFA 20, Modern Warfare и GTA V — самые успешные игры
Исследовательская фирма SuperData представила отчёт по итогам 2019 года, рассказав о самых успешных играх за последние 12 месяцев в цифровых сервисах.
Армия и оружие
Турецкая армия и радикальные курды столкнулись в Хасаке
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Происшествия
В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери
К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, из-за которого пострадали два человека, привели нарушения при установке кухонного гарнитура.
Армия и оружие
Греция, Израиль и Кипр назвали безрассудным решение Турции отправить войска в Ливию
Решение турецкого парламента направить войска в Ливию лидеры Греции, Израиля и Кипра назвали безрассудным.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Здоровье
Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний
Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
Общество
В России изменились правила регистрации автомобилей
Сегодня, 1 января, в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, сообщает ИА REGNUM.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Сахалинцев зовут помэппинговать на Победе сегодня вечером
Сегодня вечером на громадном экране — фасаде мемориального комплекса "Победа" на одноименной площади — развернется световое шоу.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.