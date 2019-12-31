Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

Политика Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.

Происшествия Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.

Происшествия В МВД рассказали о самых популярных у карманников местах для краж Россияне в основном становятся жертвами карманных воров в транспорте, в точках быстрого питания и магазинах, при этом в 2019 году сотрудникам полиции удалось раскрыть примерно каждое седьмое такое преступление.

Здоровье Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.