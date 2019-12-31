Энергетика
РБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти
В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
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Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Хоккей
Швеция обыграла Чехию и вышла в полуфинал МЧМ
В четвертьфинальном поединке шведские хоккеисты обыграли команду Финляндии со счетом 5:0.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Иранский генерал-майор Касем Сулеймани — командующий элитным подразделением КСИР — был убит в результате авиаудара США в Багдаде.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Дочь Романа Абрамовича Софья привела в изумление подписчиков, сфотографировавшись в коротком красном платье.
Армия и оружие
Российские расчеты С-300 в Таджикистане поздравили с Новым годом
Дислоцированная в Таджикистане база российских военных зенитчиков. которые проходят службу в дивизионе зенитных ракетных систем С-300, является крупнейшим военным объектом нашей страны за пределами России.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на десять лет
Многие эксперты считают ЗРК С-500 «Прометей» лучшим представителем своего класса.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой впервые показала своего возлюбленного
Дочь Ларисы Гузеевой, 19-летняя Ольга Бухарова, опубликовала в Instagram снимок, на котором ее обнимает мужчина.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Футбол
«Милан» представил Ибрагимовича
Шведский нападающий Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана». Клуб представил футболиста, сегодня, 2 января.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Кино
СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.