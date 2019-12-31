В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.

Политика Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".

Космос Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.

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Происшествия В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.

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