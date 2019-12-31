Энергетика

РБКРБКРоссия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

В 2019 году Россия достигла постсоветского рекорда по объему добытой нефти и газового конденсата, обеспечив добычу в 11,25 млн барр./сутки, тогда как в 1987 году этот показатель был на уровне 11,41 млн барр./сутки, сообщает Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать654

Подробнее о событии

Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти

ТАССвчера в 15:53

Россия установила рекорд постсоветских времён по добыче нефти

RT на русскомвчера в 18:02

Bloomberg: Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

РИА Новостивчера в 17:27

Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

Эхо Москвы01:30

Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

РБКвчера в 14:05

Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 10:03

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Армия и оружие

Источник: по американской авиабазе Аль-Асад в Ираке нанесён удар баллистической ракетой

Uncnfrmd — Y. N. M. S (@ ynms79797979) January 3, 2020 Следует уточнить, что американская военная база Айн Аль-Асад является одной из крупнейших баз на территории Ирака, причём, как отмечается, именно здесь базируются ударные вертолёты Ah-64 "Apache", которые и нанесли удар по иранскому генералу Касему Сулеймани.
Avia.pro 13:31
Политика

Лавров и Помпео обсудили ликвидацию Сулеймани

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудил операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:02
Происшествия

СК назвал возможную причину гибели семьи при пожаре в Подмосковье

РИА Новости 11:26
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Космос

Индия планирует новую лунную миссию в 2020 году

Планируется сделать новую попытку высадки беспилотной миссии на Луну в 2020 году после неудачи в прошлом году, заявил в среду, 1 января, глава космической программы страны.
HotGeo вчера в 03:27
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Lenta.ru 11:20
Политика

США обнародовали служебные материалы по расследованию Мюллера

Согласно документам, сын Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке 9 июня 2016 года был раздражен тем, что какая-либо дополнительная информация о кандидате в президенты США Хиллари Клинтон отсутствует, сообщает DW.
Новые Известия 07:49
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»

Газета.Ru 13:18
Энергетика

Белоруссия просит Россию снизить цену на нефть на $10, заявил источник

Отсутствие заключенного контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на черное золото, сообщил РИА Новости источник в отрасли.
РИА Новости 13:33
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Происшествия

В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО

Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Известия 07:46
Общество

На Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского

Известия 13:48
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Армия и оружие

Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР

"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Российская газета вчера в 11:45
Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

РИА Новости 02:53
Общество

В Турции задержали семь человек по делу о побеге экс-главы Nissan

Семь человек задержаны в Стамбуле в связи с делом бывшего главы автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi Карлоса Гона, который сбежал из Японии в Ливан через территорию Турции.
Life.ru вчера в 06:51
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Политика

Кравчук поспорил с Савченко о трех разных Украинах

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что страна разделена на три части, а украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.
РИА Новости 08:36
Футбол

«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски

Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
ProstoProSport 01:54
Армия и оружие

NI включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире

РИА Новости вчера в 23:23
Общество

В Госдуме раскритиковали российское ТВ за устаревшие новогодние шоу

Lenta.ru 13:43
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Авто

Suzuki показала обновленный кроссовер Ignis

Фото обновленного Suzuki Ignis нашлись в Instagram.
AvtoVolgograda.ru 01:46
Происшествия

Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа.
Российская газета 11:41
Армия и оружие

Назначен преемник убитого США командующего силами спецназа Ирана

Исмаил Каани станет новым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.
Профиль 06:15
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Происшествия

На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом

Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
РИА Новости 08:47
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное