Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне

Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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СМИ назвали цель России в нефтяной войне

Газета.Ruвчера в 11:41

The American Conservative (США): Россия наносит ответный удар по больному месту – американской нефти (The American Conservative)

ИноСМИ17 марта в 19:58

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

News.ruвчера в 09:19

В США назвали главную мишень России в «нефтяной войне»

Взгляд.рувчера в 09:09

В США назвали цель России в нефтяной войне

Рамблервчера в 09:32

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 08:16

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Piter.tvвчера в 10:14
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Комментарии

Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листов.
Газета.Ru 00:15
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда).
РБК 10:53
Политика

В МИД сообщили о подготовке Киевом провокации в Крыму

Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" в начале мая.
РИА Новости 10:34
Общество

Путин подписал закон о штрафах за дискриминацию инвалидов

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщает «Парламентская газета».
Dislife.ru вчера в 11:56
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Ведомости 08:14
Общество

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен по всей России

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса введен во всех 85 регионах России, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось о 80 регионах.
Газета.Ru 09:48
Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Культура

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.
ТАСС 08:45
Музыка

«Евровидение-2020» официально отменили

Российская газета вчера в 09:36
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Экономика

Российский рубль назвали второй по волатильности валютой мира

Нью-Йорк, США, 19 марта 2020, 07:20 — REGNUM Вменённая волатильность российского рубля с перспективой на три месяца вывела его на второе место в списке самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, составляемом экспертами агентства Bloomberg.
REGNUM 00:20
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Общество

В «Шереметьево» закрываются два терминала

Москва, 19 марта 2020, 15:40 — REGNUM Два терминала московского международного аэропорта «Шереметьево» уже с завтрашнего дня, 20 марта, перестанут обслуживать рейсы на прилёт и вылет.
REGNUM 08:40
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Lenta.ru вчера в 12:01
Политика

Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес

Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции

Lenta.ru вчера в 13:30
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
Футбол

Погба поздравил Кокорина с днем рождения

Поздравляю тебя с днем рождения.
ProstoProSport 10:25
Финансы

ЦБ РФ 19 марта начнет продавать валюту из ФНБ на внутреннем рынке

Банк России 19 марта приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка правительству РФ, сообщается на сайте регулятора.
ТАСС 03:06
Шоу-бизнес

Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса

Американская актриса Эмма Стоун и жених, режиссер Дэйв Маккери, решили перенести свою свадьбу из-за эпидемии коронавируса.
Lisa.ru 04:11
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели лётчика Романа Филипова

Штурмовик Су-25, на котором Роман Филипов 3 февраля 2018 года совершал облёт зоны деэскалации «Идлиб», попал под ракетный удар из ПЗРК.
Сommuna.ru 10:40
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Происшествия

Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Иванове

Житель Ивановской области, госпитализированный на карантин в клиническую больницу № 1 с подозрением на коронавирус, сбежал из-под наблюдения врачей.
Российская газета 08:15
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru 10:39
Экономика

Россияне увеличили количество онлайн-покупок в 1,5 раза

Россияне в 1,5 раза увеличили онлайн-покупки, говорится в исследовании ВТБ.
Компания 10:50
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Культура

Минниханов и Шаймиев открыли выставку, посвященную 10-летию Фонда возрождения памятников истории и культуры РТ

Реальное время 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
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