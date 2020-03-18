Энергетика
Утро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Футбол
«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо
Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
Общество
Коронавирус показали под микроскопом
Фотографию коронавируса, сделанную с помощью микроскопа, прислала Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Финансы
Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Происшествия
Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Общество
Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин
Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Энергетика
Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
Экономика
В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса
Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о риске срыва поставок алкоголя из-за коронавируса
Источник издания в московской сети ресторанов привел в пример компанию «Лудинг», которая предупредила своего контрагента о риске перебоев в поставках алкоголя из-за потенциальных изменений в работе таможни на фоне пандемии коронавируса и посоветовала обезопасить себя необходимым объемом товара при ближайших заказах «для перестраховки».
Финансы
Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка
Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Общество
Кинотеатры в Китае планируют открыть в конце апреля
Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline.
Экономика
Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире
Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США.
Общество
Вводятся новые правила оформления карантинных больничных
С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Футбольные клубы Европы потеряют €4 млрд из-за коронавируса
Амстелвен, 19 марта 2020, 09:07 — REGNUM Футбольные клубы из ведущих европейских чемпионатов потеряют около €4 млрд из-за коронавируса.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Технологии
ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие
Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
Экономика
Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть
Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Пандемия коронавируса повлечет за собой глобальные политические и экономические преобразования, как это было всегда после массовых заболеваний.
Политика
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Общество
Весенние школьные каникулы продлят до 12 апреля
Весенние каникулы для российских школьников продлятся с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов 18 марта на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Шоу-бизнес
Милош Бикович считает секс без любви «грехом»
Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Общество
Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи
В Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.
Хоккей
Хоккеист «Салавата» Умарк: я не вернусь на плей-офф КХЛ
Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
Армия и оружие