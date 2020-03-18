Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне

Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
Читать в источнике
Комментировать524

Подробнее о событии

СМИ назвали цель России в нефтяной войне

Газета.Ruвчера в 11:41

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Piter.tvвчера в 10:14

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

РИА Новостивчера в 08:16

В США назвали главную мишень России в «нефтяной войне»

Взгляд.рувчера в 09:09

В США назвали цель России в нефтяной войне

Рамблервчера в 09:32

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

News.ruвчера в 09:19

The American Conservative (США): Россия наносит ответный удар по больному месту – американской нефти (The American Conservative)

ИноСМИ17 марта в 19:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:11, Ашберн

Комментарии

Футбол

«Челси» выиграл борьбу за Коутиньо

Отмечается, что чемпион Испании уже получил несколько предложений о продаже бразильца, однако, лидирует в борьбе за полузащитника лондонский «Челси».
ProstoProSport вчера в 14:30
Общество

Коронавирус показали под микроскопом

Фотографию коронавируса, сделанную с помощью микроскопа, прислала Лаборатория Новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Lenta.ru 06:38
Финансы

Курс доллара превысил 81 рубль, евро – 89 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара преодолел отметку в 81 руб. и обновил максимум с 2016 года, евро – в 89 руб.
Право.ру 04:56
Происшествия

Названа причина смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Причиной смерти 79-летней пациентки с коронавирусом в московской инфекционной больнице стал оторвавшийся тромб.
Газета.Ru 06:37
Общество

Все прибывающие из-за границы в Россию обязаны пройти карантин

Москва, 19 марта 2020, 13:08 — REGNUM Все возвращающиеся из-за границы в Россию граждане обязаны пройти двухнедельный карантин, постановила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
REGNUM 06:08
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Известия вчера в 11:28
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM 01:14
Энергетика

Цена на нефть марки Brent поднялась выше 26 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent в четверг поднялась выше 26 долларов за баррель и отыграла 1,68 доллара по сравнению с вечером среды, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 22:02
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Общество

«Коммерсантъ» узнал о риске срыва поставок алкоголя из-за коронавируса

Источник издания в московской сети ресторанов привел в пример компанию «Лудинг», которая предупредила своего контрагента о риске перебоев в поставках алкоголя из-за потенциальных изменений в работе таможни на фоне пандемии коронавируса и посоветовала обезопасить себя необходимым объемом товара при ближайших заказах «для перестраховки».
Ведомости 05:18
Финансы

Минфин начал продавать валюту из ФНБ для покупки акций Сбербанка

Для проведения сделки по покупке контрольного пакета акций Сбербанка Минфин начал продажу иностранной валюты.
Коммерсантъ 02:30
Общество

Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
РИА Новости 03:12
Общество

Кинотеатры в Китае планируют открыть в конце апреля

Кинотеатры в Китае могут открыться в конце апреля либо в начале мая этого года, пишет Deadline.
Газета.Ru 06:33
Экономика

Bloomberg: рубль занял второе место по волатильности валют в мире

Рубль поднялся на второе место по показателю волатильности мировых валют к доллару США.
ТАСС 03:03
Общество

Вводятся новые правила оформления карантинных больничных

С 20.03.2020 до 01.07.2020 будут действовать временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты больничных пособий в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.
Главная книга вчера в 12:01
Футбол

Футбольные клубы Европы потеряют €4 млрд из-за коронавируса

Амстелвен, 19 марта 2020, 09:07 — REGNUM Футбольные клубы из ведущих европейских чемпионатов потеряют около €4 млрд из-за коронавируса.
REGNUM 02:07
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Технологии

ФСБ заказала способное поставить под угрозу интернет по всей стране кибероружие

Хакеры из группы Digital Revolution сообщили, что ФСБ России заказала новое кибероружие — программу «Фронтон», способную проводить кибератаки с помощью взломанных устройств интернета вещей.
Lenta.ru 06:23
Экономика

Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть

Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:38
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий 01:45
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Пандемия коронавируса повлечет за собой глобальные политические и экономические преобразования, как это было всегда после массовых заболеваний.
Газета.Ru 06:47
Политика

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Из-за коронавируса Германия сталкивается с таким серьезным вызовом, какого не было со времен Второй мировой войны, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к нации.
Газета.Ru 05:44
Общество

Весенние школьные каникулы продлят до 12 апреля

Весенние каникулы для российских школьников продлятся с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов 18 марта на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 02:46
Происшествия

Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»

РИА Новости вчера в 16:52
Шоу-бизнес

Милош Бикович считает секс без любви «грехом»

Сербский актер Милош Бикович откровенно рассказал о своем отношении к сексу.
Актуальные Новости вчера в 13:11
Общество

Коронавирус выявили у прилетевшей из Испании российской семьи

В Псковской области первые тесты на коронавирус показали положительные результаты у вернувшейся из Испании семьи.
Lenta.ru 06:53
Хоккей

Хоккеист «Салавата» Умарк: я не вернусь на плей-офф КХЛ

Шведский нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк заявил, что не вернется из Швеции в Россию даже в случае возобновления плей-офф КХЛ.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова

Ореанда-Новости вчера в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное