Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

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Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество «Коммерсантъ» узнал о риске срыва поставок алкоголя из-за коронавируса Источник издания в московской сети ресторанов привел в пример компанию «Лудинг», которая предупредила своего контрагента о риске перебоев в поставках алкоголя из-за потенциальных изменений в работе таможни на фоне пандемии коронавируса и посоветовала обезопасить себя необходимым объемом товара при ближайших заказах «для перестраховки».

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Экономика Силуанов назвал коронавирус угрозой сильнее падения цен на нефть Обвальное падение мировых цен на нефть (с начала года почти втрое, с $72 до $25) оказывает на экономику России менее негативное влияние, чем распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

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