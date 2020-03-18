Энергетика
Утро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Наука
Эволюционную теорию Дарвина доказали британские ученые
Армия и оружие
Для ВМФ России создаются подлодки пятого поколения
Главком российского ВМФ заявил, что в настоящее время полным ходом идут работы по созданию подлодок пятого поколения.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В китайском Ухане, эпицентре вспышки коронавируса в стране, впервые не было зарегистрировано новых случаев инфицирования, в то время как количество завезенных случаев выросло до рекордного уровня.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Культура
Астраханка Надежда Бабкина отмечает 70‑й день рождения
Надежда Георгиевна удостоена звания Народной артистки России (1992), Народной артистки Республики Карелии (2007), Народной артистки Чеченской Республики (2010), Народной артистки Республики Ингушетия (2012); обладает множеством почетных наград.
Экономика
Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в ренкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Польский журналист призвал равняться на Россию
В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Финансы
США хочет раздать американцам $500 млрд из-за коронавируса
Американское правительство хочет поддержать граждан страны из-за пандемии коронавируса.
Политика
Заболевший коронавирусом депутат рады ответил на обвинения Зеленского
Заразившийся коронавирусом депутат Верховной рады Сергей Шахов заявил, что не приходил в парламент и не голосовал, как ранее об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Фильм "Заражение" (Contagion) стал самой просматриваемой в интернете картиной за последние недели.
Происшествия
Во Владимирской области грузовик обрушил надземный переход
Во Владимирской области произошло обрушение надземного перехода на участке трассы М7 «Волга» в результате столкновения с сооружением грузового автомобиля «КамАЗ».
Общество
«Победе» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории
Авиакомпаниям «Победа» и S7 дали разрешение на вывоз россиян из Черногории, которые не смогли покинуть страну из-за ситуации с коронавирусом и отмены рейсов.
Общество
Австралия вводит запрет на въезд в страну из-за коронавируса
Австралия полностью запретит въезд в страну иностранным гражданам из-за распространения коронавируса, заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
Космос
Роскосмос начал сборку деталей новой сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Происшествия
Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом
Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа.
Общество
Оперштаб опроверг информацию о введении комендантского часа в Москве
Распространяемая информация о введении комендантского часа в Москве является ложной, сообщили в четверг, 19 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм
Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о возможных проблемах с импортом алкоголя
Крупные импортеры алкоголя начали предупреждать своих контрагентов в России о возможных проблемах с поставками спиртного из-за рубежа, сообщает газета «Коммерсантъ».
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Общество
В России может появиться новый режим занятости
В России может появиться режим неполной дистанционной занятости.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Происшествия
Источник сообщил о задержании в Москве актера из «Кадетства»
Как пояснил агентству источник в оперативных службах, речь идет об актере Кирилле Емельянове, снимавшемся в сериале "Кадетство" и фильме "Сволочи".