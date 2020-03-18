Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

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Политика Польский журналист призвал равняться на Россию В материале Obserwator Polityczny польский журналист отметил то, как Россия преодолевает глобальные трудности, и способность страны помочь другим.

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