Энергетика
Утро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне
Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Армия и оружие
ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой
Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Общество
ОАО «РЖД» и власти Кузбасса договорились по объемам перевозки угля в восточном направлении
Грузоотправители Кузбасса предъявят к перевозке, а ОАО "РЖД" обеспечит транспортировку не менее 53 млн тонн каменного угля на экспорт в восточном направлении и до 3,55 млн тонн – в текущем году во внутрироссийском сообщении.
Здоровье
Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса
Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
Единоборства
Исмаилов порассуждал об отмене боя с Емельяненко
Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов дал оценку переносу поединка с Александром Емельяненко.
Общество
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Экономика
Рубль стал худшей валютой мира с начала года
Российский рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Общество
В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом
Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Энергетика
В ближайшие месяцы в мировых нефтехранилищах может не остаться места
Нефтяные трейдеры предсказывают, что уже в ближайшие месяцы «все нефтехранилища на планете будут заполнены».
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о новом формате плей-офф
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов представил новый формат проведения Кубка Гагарина после отказа "Йокерита" и "Барыса" от дальнейшего участия в борьбе за трофей.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Наука
Уровень риска заражения коронавирусом зависит от группы крови
Китайские ученые, изучающие коронавирус со всех сторон, собрали и обработали статистику примерно 2 тысяч пациентов, из которых около 200 человек скончались.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.
Происшествия
В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену
В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Общество
Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Финансы
Курс евро на Мосбирже поднялся до 88 рублей
В последний раз курс евро находился на таком уровне в феврале 2016 года. Доллар увеличился на 7,2%, составив 80,87 рубля.
Технологии
Хакеры рассказали, что ФСБ заказала программу для кибератак через устройства интернета вещей
Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы, согласно которым ФСБ заказывала создание программы «Фронтон», с помощью которой можно организовывать кибератаки, используя устройства интернета вещей.
Общество
Губернатор Санкт-Петербурга рекомендовал туристам не посещать город
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в пятничное постановление правительства об ограничениях на массовую активность из-за коронавируса.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.