Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).

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Энергетика Путин прокомментировал рост цен на бензин Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства обратил внимание на рост стоимости бензина в России и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

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