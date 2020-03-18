Энергетика

Утро.ruУтро.ruРоссия достигла своей цели в нефтяной войне

Россия нанесла ответный удар, и он силен, говорится в статье журнала The American Conservative. Американские производители сланцевой нефти обременены кредитами, которые брали для наращивания дорогостоящей добычи.
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