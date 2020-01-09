Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.

с чего всё началось

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.

Общество Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.

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Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до одного дня Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить новогодние каникулы и оставить только один выходной день - 1 января.

Происшествия В Иране разбился пассажирский украинский Boeing По данным иранского информагентства Tasnim, ссылающегося на главу управления ЧС Ирана, из находившихся на борту 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) никто не выжил, передает РИА Новости.

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Происшествия Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.

Экономика Система быстрых платежей стала платной С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Технологии Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5 Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.