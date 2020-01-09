Общество

ИзвестияИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты уверены в возможности России самой достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

Россия сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Телеканал 360°вчера в 20:52

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известиявчера в 17:50

В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Комсомольская правдавчера в 18:54

Эксперты уверены, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:38

Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 18:32

Nord Stream 2 оценила возможность достроить газопровод до конца 2020 года

РБКвчера в 20:31
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Общество

Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до одного дня

Бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил отменить новогодние каникулы и оставить только один выходной день - 1 января.
Открытый Нижний вчера в 16:31
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

По данным иранского информагентства Tasnim, ссылающегося на главу управления ЧС Ирана, из находившихся на борту 167 пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране пассажирского лайнера Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) никто не выжил, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 01:34
Спорт

МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:27
Кино

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 января

Два Папы: теперь - сериал Паоло Соррентино возвращается с продолжением "Молодого Папы" - сериалом "Новый Папа".
Российская газета 05 января в 23:00
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Хоккей

Генменеджер «Вашингтона»: «Если Овечкин продолжит бросать так, как сейчас, у него есть шанс догнать Гретцки»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может повторить достижение Уэйна Гретцки по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
ProstoProSport 01:05
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

120 лет со дня рождения прославленного советского конструктора Василия Грабина

9 января 1900 года в станице Старонижестеблиевская Кубанской области родился Василий Гаврилович Грабин.
RT на русском 01:15
Армия и оружие

WP: Иран специально выверял удары, чтобы нанести минимум ущерба США

Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.
ТАСС 00:08
Кино

Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Российская газета 07 января в 17:25
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70

Число заболевших корью в Якутске достигло 70. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Радио Маяк 00:57
Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в торговом комплексе в Новосибирской области

Тело мужчины обнаружили после тушения пожара, произошедшего 8 января в торговом комплексе «Центральный» города Искитима, на место происшествия прибыли криминалисты.
Известия 00:41
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости 01:00
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» снова пройдет без ведущего

Радио Комсомольская правда 01:11
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Экономика

Система быстрых платежей стала платной

С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.
Российская газета вчера в 10:21
Армия и оружие

Дональд Трамп отказался от военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.
Российская газета вчера в 16:13
Технологии

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 23:57
Технологии

Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5

Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Astera 07 января в 03:04
Транспорт

В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзамена на права

Экзамен на права изменился в России с началом 2020 года.
Lenta.ru 01:08
Наука

Ученые рассказали, какая часть Баренцева моря больше загрязнена

Восточная часть Баренцева моря загрязнена микропластиком больше, чем западная, рассказал директор Арктического центра Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, 8 января сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 13:43
Баскетбол

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

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