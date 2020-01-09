Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.

с чего всё началось

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

Кино Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.

Энергетика «Газпром» снижает экспорт в Европу Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

Происшествия Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.

Шоу-бизнес Джастин Бибер страдает болезнью Лайма Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.

Здоровье Названа причина вспышки пневмонии в Китае Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Финансы Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.

Армия и оружие Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.

Политика Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки "По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.

Авто В Сети представили концепт Lada Vesta Premium Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.

Культура Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.