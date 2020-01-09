Общество

ИзвестияИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.
Известиявчера в 16:01

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В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Комсомольская правдавчера в 18:54

Эксперты уверены в возможности России самой достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

Nord Stream 2 оценила возможность достроить газопровод до конца 2020 года

РБКвчера в 20:31

Эксперты оценили возможность России достроить «Северный поток - 2»

Газета.Ru01:51

Эксперты уверены, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:38

Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 18:32

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известиявчера в 17:50
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Происшествия

На Чукотке нашли пропавшего оленевода, который 16 дней жил без еды

РИА Новости 00:27
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Кино

Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката

Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Происшествия

В Тегеране рассказали, что украинский Boeing загорелся ещё в воздухе

REGNUM 01:40
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Хоккей

Российские спортсмены вошли в рейтинг самых перспективных игроков НХЛ

Российские хоккеисты вошли в рейтинг самых перспективных игроков Национальной хоккейной лиги 2020 года по версии TSN.
The Moscow Post 02:20
Происшествия

В Омске попавшая в скорую после аварии женщина погибла во втором ДТП

В центре Омска в результате ДТП с машиной скорой помощи погибла женщина, которую медики везли с места другой автоаварии в больницу.
РБК 02:38
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
РИА Новости 02:16
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Хоккей

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз".
Газета.Ru 00:35
Политика

Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Новостной фронт 01:39
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу экспертов.
РИА Новости вчера в 20:05
Экономика

Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.
REGNUM 01:05
Финансы

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

Со своей стороны, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует курс доллара на сегодня в диапазоне 60,2-61,5 рубля, а курс евро — в интервале 67-68,3 рубля.
Росбалт 02:48
Наука

Ученые нашли способ продлить жизнь на десять лет

REGNUM 01:50
Политика

Пушков назвал здравым решение Трампа отказаться от войны с Ираном

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что война с Ираном «могла бы похоронить» президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:40
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Политика

Премьер госсовета Китая посетит США для подписания торговой сделки

"По приглашению американской стороны вице-премьер Госсовета КНР Лэ Хэ с 13 по 15 января во главе делегации по торговой-экономическим вопросам отправится в Вашингтон для подписания с США первой части торговой сделки", - сообщил на брифинге Гао Фэн.
РИА Новости 02:29
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод "Турецкий поток".
РИА Новости вчера в 08:20
Авто

В Сети представили концепт Lada Vesta Premium

Не исключено, что часть новых опций в таком случае Vesta Premium тоже унаследует от моделей Aurus – например, круиз-контроль, мультимедийную систему с премиум-акустикой и даже полный привод.
Автоновости дня вчера в 11:09
Происшествия

В Уфе пенсионер умер во время катания на тюбинге с внучкой

Российская газета 02:07
Культура

Церемония вручения премии «Оскар» вновь осталась без ведущего

В 2019 году церемония вручения премии «Оскар» впервые прошла без ведущего — после того, как комедийный актер Кевин Харт отклонил соответствующее предложение академии на фоне скандала из-за его нетолерантных высказываний в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
Вечерняя Москва вчера в 16:15
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в продаже наркотиков в интернете

Известия 02:19
Здоровье

Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников

В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Российская газета вчера в 06:33
Происшествия

Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

REGNUM 02:38
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Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
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