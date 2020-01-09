Общество
ИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось
Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.Известия16:01
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Технологии
«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи
Компания «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором MVNO.
Армия и оружие
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США
В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Общество
Игорь Кобзев пообещал лично проконтролировать, как чистят русла рек в Слюдянском районе
Слюдянский район, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - Темпы работ по расчистке русел рек от мусора, который мешает естественному течению и создает угрозу ЧС в период сезонного паводка, необходимо ускорить.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Армия и оружие
Трамп объявил о новых санкциях против Ирана
Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
Армия и оружие
В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке
Армия и оружие
Багдад подвергся ракетному обстрелу
Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Гаджеты
У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции
Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
Шоу-бизнес
Моложавая Пугачёва произвела фурор на рождественском ужине
Алла и Максим Галкин пришли на рождественский ужин и сфотографировались рядом с ёлкой. На снимке Примадонна выглядит великолепно.
Единоборства
«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову
«Буду бить лысую голову 3 апреля», – написал Емельяненко, выложив официальный постер с их поединка.
Шоу-бизнес
Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену
Технологии
Sony представила официальное лого PlayStation 5
На выставке CES 2020 Sony представила официальное лого PlayStation 5. Также в презентации компания напомнила об основных преимуществах новой консоли: 3D-звук, SSD, аппаратный рейтрейсинг и UHD Blu-ray.
Гаджеты
На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО
Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
Технологии
В Челябинской области появилось мобильное приложение МФЦ
По словам представителя ведомства, в 2020 году в МФЦ Челябинской области появится роботизированный колл-центр, который ответит на вопросы жителей о статусе или результате оказания услуги.
Политика
Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
Авто
Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ
Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
Происшествия
В Новокузнецке возле мусорного бака нашли тело младенца
Малышку, уже не подававшую признаков жизни, поздно вечером 5 января жительница многоквартирного дома на улице Тореза заметила в сугробе рядом с мусорным баком.
Спорт
WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Общество
Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников
Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, это подействует на организм очень освежающе и поможет быстрее вернуться в привычный режим, подчеркнула Лапа.
Армия и оружие
В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО
Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани
Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.