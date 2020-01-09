Общество

ИзвестияИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.
Известия16:01

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Россия сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Телеканал 360°20:52

Эксперт: «Северный поток - 2» Россия достроит самостоятельно

Газета.Ru20:39

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия17:50

В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Комсомольская правда18:54

Эксперты уверены, что РФ самостоятельно достроит «Северный поток — 2»

Московский Комсомолец18:38

Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно, заявил эксперт

РИА Новости18:32

Эксперты оценили возможность России достроить «Северный поток-2»

РБК20:31
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Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

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Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю

Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
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Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
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В Москве избили сына Жванецкого

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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

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Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

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Армия и оружие

Трамп объявил о новых санкциях против Ирана

Новые санкции и военный потенциал США Как отметил американский лидер, Вашингтон немедленно введет новые санкции против Тегерана.
РИА Новости 12:22
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В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

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Армия и оружие

Багдад подвергся ракетному обстрелу

Правительственный квартал Багдада подвергся ракетному обстрелу.
BFM.ru 17:10
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

Компания Xiaomi продолжает развивать свою фирменную оболочку MIUI, хорошо известную своими широкими возможностями для настройки.
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«Буду бить лысую голову». Емельяненко пригрозил Исмаилову

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Шоу-бизнес

Андрей Губин не собирается возвращаться на сцену

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Sony представила официальное лого PlayStation 5

На выставке CES 2020 Sony представила официальное лого PlayStation 5. Также в презентации компания напомнила об основных преимуществах новой консоли: 3D-звук, SSD, аппаратный рейтрейсинг и UHD Blu-ray.
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На смартфонах и планшетах Samsung обнаружили шпионское ПО

Один из пользователей ресурса Reddit заметил, что на всех гаджетах Samsung установлено «шпионское программное обеспечение».
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По словам представителя ведомства, в 2020 году в МФЦ Челябинской области появится роботизированный колл-центр, который ответит на вопросы жителей о статусе или результате оказания услуги.
Магсити74 05 января в 22:02
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Пушков: Отказавшийся от войны с Ираном Трамп поступил здраво

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков убежден, что президент США Дональд Трамп поступил здраво, отступив от своих угроз в адрес Ирана, ограничившись лишь введением новых санкций.
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Составили топ-10 самых популярных автомобилей с АКПП в РФ

Стали известны самые популярные в России легковушки с автоматической трансмиссией.
ToDay News Ufa 18:42
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Атака на базы в Ираке, где дислоцированы американские военные, стала ответом Ирана на удар США по объектам в районе Багдада, в результате чего погиб командир элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касем Сулеймани.
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WADA пока не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не отправляло уведомление о споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по поводу санкций в отношении российского спорта в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
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Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после праздников

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В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Российская радиолокационная система «Струна-1» может стать настоящей угрозой для самолетов-невидимок НАТО в случае военного конфликта, пишет американский журнал The National Interest.
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Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани.
РБК 19:27
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