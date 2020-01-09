Общество
ИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось
Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.Известия16:01
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Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Армия и оружие
Иран обстрелял американские базы в Ираке
Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Наука
Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Происшествия
В Иране разбился украинский пассажирский самолет
Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Армия и оружие
Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани
Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
Происшествия
В аварии в Подмосковье погибли четыре человека
Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Культура
Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Политика
На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Футбол
Демме прибыл в Италию для медосмотра перед трансфером в «Наполи»
Полузащитник "РБ Лейпциг" Диего Демме прибыл в Рим для прохождения медобследования перед переходом в "Наполи", информирует источник.
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
Названы версии крушения самолета в Иране
Недвижимость
Все ушли в кадастр. Как с 2020 года в Алтайском крае будет начисляться налог на недвижимость
Что изменилось в законодательстве 1 января 2020 года завершился переходный период, в течение которого регионы России должны были отказаться от применения инвентаризационной стоимости при оценке объектов капитального строительства (ОКС) в пользу кадастровой стоимости.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики
Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Автоспорт
Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull
7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
Происшествия
В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку
Здоровье
Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде
Алдар Борисов сетует на то, что жители Уганды больше доверяют колдунам, чем врачам На федеральном канале показали бурятского врача, практикующего в африканской стране На днях на канале "Россия 24" в специальном репортаже Максима Киселёва показали врача из Бурятии, 17 лет практикующего в Уганде.
Здоровье
В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства
Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Гаджеты
Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex
Как и ожидалось, в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 были представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex.
Политика
В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией
Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Футбол
«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем
Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Авто
Марка Ravon выпустит конкурента Lada
Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.