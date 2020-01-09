Общество

ИзвестияИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Читать в источнике
Комментировать134
с чего всё началось

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.
Известия16:01

Подробнее о событии

Эксперты уверены в возможностях России самой достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъ21:59

Раскрыты возможности России самостоятельно достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru21:24

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известия17:50

Эксперты оценили возможность России достроить «Северный поток-2»

РБК20:31

В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Комсомольская правда18:54

Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно, заявил эксперт

РИА Новости18:32

Россия сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Телеканал 360°20:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

ТАСС вчера в 09:13
Армия и оружие

Иран обстрелял американские базы в Ираке

Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке.
Грани.ру 01:48
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

Средства из гранта получают высокопоставленные члены королевской семьи, посвящающие все свое "рабочее" время исполнению королевских обязанностей.
РИА Новости 15:23
Политика

Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
РБК вчера в 15:49
Наука

Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир

Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
ToDay News Ufa 09:34
Происшествия

В Иране разбился украинский пассажирский самолет

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана.
ТАСС вчера в 22:35
Кино

Netflix показал таймлайн «Ведьмака»

Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Cyber.sports.ru 06:43
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
РИА Новости 18:06
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран завершил месть за Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.
ТАСС 16:49
Происшествия

В аварии в Подмосковье погибли четыре человека

Днем 8 января на 145 километре трассы М5 "Урал" в городском округе Луховицы столкнулись две легковушки. В аварии погибли четыре человека.
Вести.Ru 09:22
Общество

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
РИА Новости 20:58
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru 20:57
Политика

На Украине объявлен траур в связи с крушением самолёта в Тегеране

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днём траура на Украине в связи с крушением украинского самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
RT на русском 22:16
Футбол

Демме прибыл в Италию для медосмотра перед трансфером в «Наполи»

Полузащитник "РБ Лейпциг" Диего Демме прибыл в Рим для прохождения медобследования перед переходом в "Наполи", информирует источник.
Soccer.ru 19:19
Технологии

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 20:32
Общество

Названы версии крушения самолета в Иране

BFM.ru 13:27
Недвижимость

Все ушли в кадастр. Как с 2020 года в Алтайском крае будет начисляться налог на недвижимость

Что изменилось в законодательстве 1 января 2020 года завершился переходный период, в течение которого регионы России должны были отказаться от применения инвентаризационной стоимости при оценке объектов капитального строительства (ОКС) в пользу кадастровой стоимости.
Алтапресс 19:34
Здоровье

Названа причина вспышки пневмонии в Китае

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
RT на русском 20:22
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал рост мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 году увеличатся на 0,1 процента в сравнении с прошлым годом и составят 2,5 процента.
Lenta.ru 22:09
Гаджеты

Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
ToDay News Ufa 06:52
Автоспорт

Мартин Брандл о контракте Ферстаппена с Red Bull

7 января в Red Bull Racing объявили о продлении контракта с Максом Ферстаппеном до 2023 года включительно, и это подтверждает абсолютную уверенность гонщика и команды в том, что продолжение сотрудничества позволит обеим сторонам добиться поставленных целей.
F1news.ru 02:25
Происшествия

В Бурятии бизнесмен на внедорожнике насмерть сбил 17-летнюю девушку

РИА Новости 06 января в 03:22
Здоровье

Уроженец Бурятии 17 лет лечит больных в Уганде

Алдар Борисов сетует на то, что жители Уганды больше доверяют колдунам, чем врачам На федеральном канале показали бурятского врача, практикующего в африканской стране На днях на канале "Россия 24" в специальном репортаже Максима Киселёва показали врача из Бурятии, 17 лет практикующего в Уганде.
Байкал-Daily 21:37
Здоровье

В реанимации кемеровской больницы закончились лекарства

Как стало известно СМИ, в отделении реанимации клинической больницы №2 города Кемерово закончились лекарства и расходные материалы.
Наша версия 12:29
Гаджеты

Представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex

Как и ожидалось, в рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 были представлены неубиваемые умные часы Amazfit T-Rex.
iXBT.com 00:16
Политика

В Крыму рассказали о перспективе паромного сообщения с Абхазией

Крым и Абхазия могут наладить паромное сообщение, формальных препятствий для этого нет, сообщил вице-премьер Крыма, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новости 21:45
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 01:50
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем

Как стало известно «Чемпионату», «Ростов» разорвал контракт с защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за его проблем с дисциплиной.
Чемпионат 06:20
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Авто

Марка Ravon выпустит конкурента Lada

Узбекский холдинг «Узавтосаноат», владеющим брендом Ravon, планирует выпустить новый бюджетный автомобиль.
Автоновости дня 12:28
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное