Общество

ИзвестияИзвестияРоссия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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с чего всё началось

Сами с судами: Россия завершит работу по «СП-2» самостоятельно

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты уверены в возможностях России самой достроить «Северный поток-2»

Коммерсантъвчера в 21:59

В России готовы достроить «Северный поток-2» самостоятельно

Комсомольская правдавчера в 18:54

Россия сможет достроить «Северный поток — 2» самостоятельно

Телеканал 360°вчера в 20:52

Nord Stream 2 оценила возможность достроить газопровод до конца 2020 года

РБКвчера в 20:31

Раскрыты возможности России самостоятельно достроить «Северный поток-2»

Lenta.ruвчера в 21:24

Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно, заявил эксперт

РИА Новостивчера в 18:32

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

Известиявчера в 17:50
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Российская газета вчера в 16:33
Происшествия

Западная разведка назвала версию крушения украинского самолета в Иране

Газета.Ru вчера в 18:23
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости вчера в 15:52
Хоккей

Кузнецов набрал один балл, но «Вашингтон» все равно прервал победную серию в НХЛ

"Кэпиталз" прервали свою победную серию из трех матчей.
Вести.Ru вчера в 22:16
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Более одного миллиарда животных погибли в Австралии из-за масштабных лесных пожаров.
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика

Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.
Взгляд.ру вчера в 22:24
Финансы

Курс евро опустился ниже 68 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года.
RT на русском вчера в 12:58
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru вчера в 16:15
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 70 человек

Количество заболевших корью на 9 января 2020 года в столице республики достигло 70 человек, сообщили телеканалу "Якутия 24" в региональном управлении Роспотребнадзора.
Якутия 24 вчера в 21:08
Происшествия

Два сноубордиста пострадали на «Высокогорье» в Чите

Байкал24 вчера в 22:53
Армия и оружие

Госдеп: за четыре месяца Иран атаковал США 15 раз

В среду госдеп опубликовал информацию, согдасно которой с осени 2019 года американские военнослужащие в Ираке 15 раз подвергались ракетным обстрелам со стороны Ирана.
Военное дело вчера в 22:36
Политика

Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»

Ожидается, что первые поставки российского газа в Сербию начнутся в мае этого года и составят около 3 миллиардов кубометров в год.
Российская газета вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини

Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Discover24 вчера в 01:50
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 07 января в 01:50
Общество

Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Теннис

Сборная России сыграет с аргентинцами в четвертьфинале ATP Cup

Сборная России проведёт матчи против команды Аргентины в четвертьфинале командного турнира ATP Cup.
МК-Спорт вчера в 09:02
Политика

Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
News.ru вчера в 22:59
Политика

На Украине объявлен траур по жертвам катастрофы в Иране

На Украине 9 января объявлено днем траура по жертвам катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране.
BFM.ru вчера в 23:10
Технологии

Samsung представила проект «искусственного человека» Neon

Южнокорейская компания Samsung представила проект видеопомощника Neon на выставке потребительской электроники CES 2020 в Лас-Вегасе.
REGNUM 07 января в 05:16
Наука

Назван способ продлить жизнь на 10 лет

Известия вчера в 23:11
Культура

Церемония «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Президент ABC Entertainment Кэри Берк заявила, что церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" пройдет в 2020 году без ведущего.
Газета.Ru вчера в 20:57
Автоспорт

«Камаз-Мастер» борется за первенство в 4-м этапе «Ралли Дакар»

Продолжается 4-й этап легендарного «Дакара». Гонка в этом году проходит в Саудовской Аравии.
Вести Татарстан вчера в 10:06
Происшествия

Причиной крушения украинского самолета стало возгорание двигателя

Пассажирский самолет Международных украинских авиалиний потерпел крушение под Тегераном из-за возгорания двигателя, пишет RT со ссылкой на официального представителя аэропорта имени Имама Хомейни.
Znak.com вчера в 01:32
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета вчера в 01:55
Футбол

«Бавария» не смогла договориться с «Кристал Пэлас» о переходе Заа

Форвард «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа не станет игроком «Баварии», сообщают немецкие СМИ.
Спорт-Экспресс вчера в 06:31
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон

По данным издания Teleprogramma, принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали день рождения Кейт Миддлтон.
ФАН вчера в 04:56
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Согласно прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 2,5%. Отмечается, что такие данные представлены поскольку торговля и инвестиции восстанавливаются после ощутимого ослабления в 2019 году, однако риски снижения темпов роста сохраняются.
Газета.Ru вчера в 18:38
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