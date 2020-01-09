Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены: достроить газопровод Россия сможет своими силами, хоть это и приведет к некоторому сдвигу сроков реализации проекта. В компании Nord Stream 2 «Известиям» заявили, что продолжают активно работать над скорейшим запуском «Северный потока – 2» в эксплуатацию.

с чего всё началось

«Северный поток – 2» введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет. По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.

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