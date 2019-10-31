Экономика
РБКРоссия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии
На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году
Реальное времявчера в 13:38
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Политика
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Армия и оружие
Рассекречены суперспособности Су-34
Стало известно о суперспособностях истребителя-бомбардировщика Су-34.
Утро.ru вчера в 07:06
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Общество
Бизнес предложил амнистию для выходящих из тени
Представители предпринимательского сообщества отметили, что не стоит «чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально нужно проверять по прошлым грехам».
РБК 02:04
Технологии
WhatsApp получил поддержку входа по отпечатку пальца
Обновление WhatsApp приносит на Android-смартфоны возможность активировать вход в приложение по отпечатку пальца.
Astera вчера в 16:16
Транспорт
Одобрено строительство трассы Москва — Казань
По словам собеседников издания, строительство четырехполосной трассы разбили на этапы: из Москвы до Владимира и обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
Хайди Клум стала жертвой инопланетного эксперимента на Хэллоуин
Немецкая супермодель Хайди Клум создала новый костюм для своей традиционной вечеринки на Хэллоуин.
Телеканал 360° 05:15
Киберспорт
В Mortal Kombat 11 за полгода пролилось 60 млрд литров крови
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
RT на русском 05:21
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Политика
Трамп собрался зачитать стенограмму разговора с Зеленским в телеэфире
Президент США Дональд Трамп намерен зачитать стенограмму своей телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в прямом эфире.
РБК 04:37
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
RT на русском 06:15
Армия и оружие
Россия за год поставила другим странам оружия на $11 млрд
В 2019 году Рособоронэкспорт поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов, заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 ноября.
Известия 05:06
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM вчера в 21:56
Армия и оружие
Шойгу прибыл с рабочим визитом в Армению
ТАСС 29 октября в 04:25
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Общество
В России стартует розничная продажа растительного мяса Beyond Meat
В 2019 г. компания на IPO привлекла $240 млн. В основе растительного мяса – гороховый белок, вода, рапсовое масло и другие ингредиенты.
Ведомости вчера в 18:16
Политика
Владимир Путин посетит Будапешт
Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Общество
Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова
RT на русском 04:46
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57