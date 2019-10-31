Экономика

РБКРБКРоссия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было потрачено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора.
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Нигерия попытается вдохнуть жизнь в «советский» завод при помощи россиян

Интерфакс10:57

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

РБК12:20

Нигерия надеется на помощь России в запуске крупнейшего сталелитейного комбината

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РФ поможет Нигерии ввести в эксплуатацию советский завод

News.ru12:30

Россия достроит завод в Нигерии, который начал возводить еще Советский Союз

Эхо Москвы13:02

Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Реальное время13:38
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Армия и оружие

Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия НАТО в Черном море

30 октября на брифинге в Одессе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черноморский регион имеет большое стратегическое значение для НАТО, и альянс увеличивает свое присутствие в нем. Генсек напомнил, что три прибрежных черноморских государства являются членами альянса.
Военное дело вчера в 10:17
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
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Мужчина убил ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре

В Ненецком автономном округе задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении смертельного ножевого ранения шестилетнему ребёнку на территории детского сада во время тихого часа в городе Нарьян-Маре.
RT на русском 09:06
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
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Маркизио обозвал грабителей своего дома дураками

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Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Общество

Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок

По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Армия и оружие

В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму

Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК 08:35
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Андрей Каковкин, первый вернувшийся в феврале 2018 года в Россию, был приговорен к трем годам колонии общего режима.
Lenta.ru 11:48
Авто

Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевый ценник

CarsWeek.ru вчера в 07:32
Происшествия

В аэропорт Екатеринбурга поступило сообщение об угрозе взрыва самолета

Правоохранительные органы в Екатеринбурге проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:05
Политика

Госдеп обвинил Россию в навязывании С-400 всему миру

«Сегодня Россия усердно работает над навязыванием вариантов своей системы ПВО С-400 по всему миру, в то время как Китай поставляет всё, начиная с бронетранспортеров и заканчивая вооруженными беспилотниками», — сказал Купер.
Известия 13:08
Общество

Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения

Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:03
Политика

Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Известия 12:40
Футбол

Спартак — Ростов 2:0 (2-й тайм)

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сделал дубль в домашнем матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (в данный момент счёт 2:0, идёт 2-й тайм).
Чемпионат 13:57
Хоккей

Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян

На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.
Lenta.ru 13:48
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения

30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Транспорт

Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту

ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 06:15
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 10:24
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Армия и оружие

Ополченец ДНР погиб при обстреле со стороны сил ВСУ

РЕН ТВ 13:10
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Автоспорт

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Политика

Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Экономика

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru 12:14
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16
Происшествия

Отставной генерал полиции заказал убийство невестки

В Ставропольском крае задержали отставного генерал-майора полиции, подозреваемого в подготовке убийства невестки.
Lenta.ru 13:56
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Политика

Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
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