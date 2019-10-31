Экономика

РБКРБКРоссия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Нигерия попытается вдохнуть жизнь в «советский» завод при помощи россиян

Интерфакс10:57

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

РБК12:20

Нигерия надеется на помощь России в запуске крупнейшего сталелитейного комбината

ТАСС13:17

Нигерия захотела восстановить «советский» завод с помощью российской компании

Взгляд.ру12:12

РФ поможет Нигерии ввести в эксплуатацию советский завод

News.ru12:30

Россия достроит завод в Нигерии, который начал возводить еще Советский Союз

Эхо Москвы13:02

Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Реальное время13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Политика

В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Известия 11:09
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС 12:27
Политика

Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов

Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Росбалт вчера в 11:05
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Экономика

Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб

Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
РБК 12:52
Армия и оружие

В Киеве назвали самый простой способ «удушить» Украину

Если Киев потеряет контроль над Азовским и Черным морями, то страну ждет экономическая катастрофа.
ФАН 10:44
Происшествия

Вологжанин зарезал гостя во время застолья

По версии следствия, во вторник, 29 октября, у себя дома в селе Молочном хозяин жилья во время застолья поссорился с гостем, который по возрасту годился ему в сыновья, взял нож и зарезал его.
Вологда Регион вчера в 06:08
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Автоспорт

«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год

"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
РИА Новости 13:12
Театры

Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU вчера в 06:24
Политика

Верховная Рада приняла закон для создания независимого оператора ГТС

Парламент Украины принял закон, который позволит до конца года выделить независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза".
РИА Новости 12:22
Гаджеты

Apple выпустила новые беспроводные наушники AirPods Pro

Корпорация Apple распространила пресс-релиз, в котором сообщила о выпуске новых наушников AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, пишет The Verge.
Naked Science 28 октября в 14:12
Шоу-бизнес

Вележева признала вину после скандала в самолете

Культуромания 09:24
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Кино

Каким получился новый «Терминатор»

Осуществить желаемое режиссёр смог в начале 90-х, во время работы над сиквелом «Терминатор 2: Судный день», впоследствии признанным одним из лучших боевиков в истории кинематографа.
RT на русском 13:13
Шоу-бизнес

Друг семьи: Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и хочет вылечиться

Приятель актрисы сообщил изданию "Комсомольская правда", как проходила одна из операций больной Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:59
Происшествия

В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета

В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
BFM.ru 13:07
Единоборства

Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
RT на русском 12:37
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Здоровье

Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение

Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga 01:16
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Общество

На модернизацию первичного звена медицины выделят еще 550 млрд рублей

На модернизацию первичного звена здравоохранению в течение ближайших пяти лет дополнительно выделят 550 млрд рублей.
Известия 12:06
Политика

Елизавета II одобрила законопроект о досрочных выборах парламента

Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, заявил в четверг спикер британской палаты общин Джон Беркоу.
Интерфакс 13:37
Общество

Штраф за отсутствие ОСАГО могут увеличить в семь раз

Штраф за езду без полиса ОСАГО может увеличиться почти в семь раз.
News.ru 00:22
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем

В Санкт-Петербурге в Троице-Измайловском соборе прошла панихида по жертвам крушения самолёта Airbus A321 над Синайским полуостровом в 2015 году.
RT на русском 03:41
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Аджаокута
Город
Небольшой город в штате Коги, юго-центральная Нигерия, расположенный на берегу реки Нигер. К 2008 году население Аджаокуты составляет 16 039 человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нигерия
Государство
Государство в Западной Африке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное