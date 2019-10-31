На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд. Но начать производство на нем не удалось, несмотря на неоднократные попытки нигерийских властей найти для него инвестора.

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

Происшествия Вологжанин зарезал гостя во время застолья По версии следствия, во вторник, 29 октября, у себя дома в селе Молочном хозяин жилья во время застолья поссорился с гостем, который по возрасту годился ему в сыновья, взял нож и зарезал его.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Автоспорт «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Гаджеты Apple выпустила новые беспроводные наушники AirPods Pro Корпорация Apple распространила пресс-релиз, в котором сообщила о выпуске новых наушников AirPods Pro с функцией активного шумоподавления, пишет The Verge.

Кино Каким получился новый «Терминатор» Осуществить желаемое режиссёр смог в начале 90-х, во время работы над сиквелом «Терминатор 2: Судный день», впоследствии признанным одним из лучших боевиков в истории кинематографа.

Происшествия В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Единоборства Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.

Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

Здоровье Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Политика Елизавета II одобрила законопроект о досрочных выборах парламента Королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря 2019 года, заявил в четверг спикер британской палаты общин Джон Беркоу.