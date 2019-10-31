Экономика

Реальное времяРеальное времяРоссия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

2 фото
Группа компаний "Метпром" достроит сталелитейный завод в Нигерии Ajaokuta Steel на средства, привлеченные в "Российском экспортном центре" (РЭЦ) и у Африканского экспортно-импортного банка. Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

РБК12:20

Россия достроит завод в Нигерии, который начал возводить еще Советский Союз

Эхо Москвы13:02

Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году

Реальное время13:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04
Политика

Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»

Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
RT на русском 13:28
Кино

Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian

Дни24 10:08
Происшествия

Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Происшествия

Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи

Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Коммерсантъ 14:39
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Происшествия

Суд приговорил к трём годам колонии бизнесмена из «лондонского списка»

Кировский районный суд в Ростове-на-Дону приговорил к трём годам лишения свободы бизнесмена Андрея Каковкина из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
RT на русском 14:13
Фигурное катание

Алина Загитова представила новый показательный номер

Спорт день за днем 13:23
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 29 октября в 05:24
Гаджеты

Появились фотографии новой раскладушки Motorola RAZR

Компания Motorola представит новую раскладушку RAZR уже 13 ноября.
The GEEK 13:51
Здоровье

В России средний возраст диагностирования рака составляет 64,5 года

Средний возраст диагностирования рака в Российской Федерации составляет примерно 64,5 года, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:48
Единоборства

Альварес назвал Ковалёва лучшим боксёром в полутяжёлом весе

Мексиканский боксёр Сауль Альварес похвалил своего будущего соперника, чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
RT на русском 12:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал самую полезную и недорогую рыбу

Известный доктор Александр Мясников назвал самую полезную рыбу и дал совет по ее приготовлению.
ФАН 14:40
Армия и оружие

ИГ подтвердило гибель аль-Багдади

Террористическая группировка «Исламское государство»* подтвердила смерть своего прежнего лидера Абу Бакра аль-Багдади и назвала имя его преемника, сообщает AFP со ссылкой на заявление террористов.
RT на русском 11:35
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

Студия Rockstar Games опубликовала релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2. Ролик получился красочным, но он также включает в себя небольшие спойлеры.
News.ru 10:50
Кино

Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»

Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
ТАСС 12:27
Футбол

Карпин: при хорошем раскладе могли и выиграть у «Спартака»

Люди получили игровую практику. При хорошем раскладе могли и выиграть.
RT на русском 14:40
Наука

Обнаружен полезный эффект холестерина

Руководитель исследования Альберт Салехи утверждает, что, если ученые научатся этот рецептор активировать, то возможно появление лекарств, стимулирующих выработку инсулина у людей с низким уровнем холестерина.
Телеканал 360° 12:57
Происшествия

В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

Интерфакс 14:11
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru 03:19
Кино

Федор Добронравов заявил, что продолжение «Сватов» выйдет на экраны

Часть серий сняли зимой еще 2018 года, остальные летом. Еще ряд сцен будет досниматься в январе-феврале 2020 года.
ToDay News Ufa вчера в 13:17
Политика

Вице-губернатор Кубани объяснил смысл своих слов про «Единую Россию»

Вице-губернатор Андрей Алексеенко объяснил смысл своего высказывания про «Единую Россию».
АиФ Краснодар 07:59
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла

Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Армия и оружие

Ополченец ДНР погиб при обстреле со стороны сил ВСУ

РЕН ТВ 13:10
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Единоборства

Владимир Кличко может вернуться на ринг ради рекорда

Коммерсантъ 05:20
Экономика

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
РБК 13:46
Происшествия

Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Культура

Эмир Кустурица снял клип для группы The Hatters

Режиссер Эмир Кустурица снял новый видеоклип для петербургской группы The Hatters на песню "Все сразу".
ТАСС вчера в 10:45
Политика

Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение

Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
REGNUM 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нигерия
Государство
Государство в Западной Африке.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное