Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей
Россия начала экспорт масок, за полтора месяца поставила за рубеж средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
В Брянской области открылось крупнейшее в России предприятие по выпуску медицинских масок
ПОЧЕП /Брянская область/, 25 сентября. / / ТАСС /. В Брянской области открыли крупнейший в стране завод по производству медицинских масок, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:34
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