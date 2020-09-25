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Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

Россия начала экспорт масок, за полтора месяца поставила за рубеж средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Брянской области открылось крупнейшее в России предприятие по выпуску медицинских масок

ПОЧЕП /Брянская область/, 25 сентября. / / ТАСС /. В Брянской области открыли крупнейший в стране завод по производству медицинских масок, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:34
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Коммерсантъ

За полтора месяца Россия экспортировала масок на 2,5 млрд рублей

Коммерсантъ12:30
Известия

Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

Известия13:34
Вечерняя Москва

Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,4 миллиарда рублей

Вечерняя Москва12:33
Газета.Ru

Россия экспортировала маски и перчатки на 2,5 млрд рублей

Газета.Ru13:44
REGNUM

Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

REGNUM11:59
RT на русском

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

RT на русском11:46
ТАСС

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд руб

ТАСС11:32

Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ru10:47

В России предложили ввести продуктовые сертификаты для нуждающихся

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил о начале разработки законопроекта, предусматривающего предоставление продуктового сертификата на фиксированную сумму для малообеспеченных граждан.
RT на русском21:33
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