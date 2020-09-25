Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей
Россия начала экспорт масок, за полтора месяца поставила за рубеж средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд руб
"По мере получения сертификатов коллеги будут наращивать объемы поставок на экспорт", - добавил Мантуров. По словам министра, потребность медучреждений РФ в масках сейчас составляет 1,5 млн в сутки, различных служб - 2 млн штук в день, 2 млн масок потребляет население.
ТАСС11:32
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