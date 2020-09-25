В Индии испытали собственную управляемую противотанковую ракету

Пуск противотанковой управляемой ракеты U. S. Army По утверждению издания, ракета была выпущена из 120-мм пушки танка Arjun на одном из полигонов в западной части Индии и поразила цель на дистанции три км. Технические характеристики нового боеприпаса не раскрываются, известно лишь об оснащении ракеты тандемной боевой частью для поражения бронетехники с блоками динамической защиты.