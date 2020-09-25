Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
RT на русском
RT на русском

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

Россия начала экспорт масок, за полтора месяца поставила за рубеж средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд руб

"По мере получения сертификатов коллеги будут наращивать объемы поставок на экспорт", - добавил Мантуров. По словам министра, потребность медучреждений РФ в масках сейчас составляет 1,5 млн в сутки, различных служб - 2 млн штук в день, 2 млн масок потребляет население.
ТАСС11:32
Подробнее о событии
REGNUM

Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

REGNUM11:59
Известия

Россия экспортировала средства индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

Известия13:34
Вести.Ru

Как в России обстоят дела с СИЗами

Вести.Ru12:46
Коммерсантъ

За полтора месяца Россия экспортировала масок на 2,5 млрд рублей

Коммерсантъ12:30
Газета.Ru

Россия экспортировала маски и перчатки на 2,5 млрд рублей

Газета.Ru13:44
RT на русском

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд рублей

RT на русском11:46
ТАСС

Россия экспортировала средств индивидуальной защиты на 2,5 млрд руб

ТАСС11:32

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

В результате катастрофы самолета Ан-26 под городом Чугуевом (Харьковская область Украины) погибли 22 человека, еще два человека получили тяжелые травмы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом
Интерфакс15:24
347

Владимир Васильев попросил отпустить его под домашний арест

Представители Васильева подали в суд апелляцию, в которой требуют освободить Владимира из-под стражи и назначить ему меру пресечения либо в виде домашнего ареста, либо запретом определённых действий.
Владимир Васильев попросил отпустить его под домашний арест
Екатеринбург Онлайн13:42

СК предъявил обвинение сыну бывшего вице-губернатора Брянской области по делу о ДТП

Следователи предъявили обвинение Максиму Резунову, сыну бывшего вице-губернатора Брянской области и предполагаемому виновнику ДТП с тремя автомобилями, в котором погиб один человек.
ТАСС13:56
14

Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новости14:55

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
35

В Индии испытали собственную управляемую противотанковую ракету

Пуск противотанковой управляемой ракеты U. S. Army По утверждению издания, ракета была выпущена из 120-мм пушки танка Arjun на одном из полигонов в западной части Индии и поразила цель на дистанции три км. Технические характеристики нового боеприпаса не раскрываются, известно лишь об оснащении ракеты тандемной боевой частью для поражения бронетехники с блоками динамической защиты.
REGNUM12:59

В Сирии из гранатомета был обстрелян российско-турецкий патруль

По данным неофициальных источников, 25 сентября по российско-турецкому военному патрулю, находившемуся предположительно в северной части провинции Идлиб в Сирии, был проведен обстрел из гранатометов боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам».
Shraibikus News12:46
4

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
1,2K

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
264