Объемы нефти, поставленной из Саудовской Аравии, в мае выросли на 8,7% год к году, королевство заняло второе место среди всех поставщиков нефти в Китай, уступив России впервые за более чем полтора года.
Все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут это делать совершенно свободно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания в Люксембурге глав МИД стран ЕС.
«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
В мае сообщалось о том, что 26% россиян продолжают пользоваться через VPN заблокированными в России сервисами, а тажке Facebook, Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).