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Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти

Объемы нефти, поставленной из Саудовской Аравии, в мае выросли на 8,7% год к году, королевство заняло второе место среди всех поставщиков нефти в Китай, уступив России впервые за более чем полтора года.
РБК
Сырье поступает в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также по морю из европейских и дальневосточных российских портов.
РИА Новости
Как сообщает агентство Reuters
, в среднем в сутки Китай получает около 8,42 миллионов тонн энергоресурса, что эквивалентно 1,98 миллионов баррелей.
РЕН ТВ
В частности, с дисконтом топливо покупают китайские государственные компании Sinopec и Zhenhua Oil.
Коммерсантъ

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