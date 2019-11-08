Вчера завершилась четвертая стадия группового этапа Лиги Европы. По ее итогам Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА. Из португальских команд только "Порту" проиграл "Рейнджерс" со счетом 0:2.

Россия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

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