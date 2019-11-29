Лига чемпионов

Pravda.RuPravda.RuРоссия еще больше отстала от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Зенит — Лион
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 27 ноября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Далер Кузяев
16′
29′
Йоахим Андерсен
Артем Дзюба
42′
43′
Марсал
44′
Лео Дюбуа
Вильмар Барриос
57′
58′
Марсал
Юссуф Коне
Магомед Оздоев
74′
74′
Максвелл Корне
Матис Шерки
Себастьян Дриусси
Юрий Жирков
81′
83′
Йоахим Андерсен
Амин Гуири
Сердар Азмун
Александр Ерохин
83′
Магомед Оздоев
84′
Ярослав Ракицкий
89′
Далер Кузяев
Алексей Сутормин
90′+2′
"Бенфика" сыграла вничью с "Лейпцигом" (1), "Порту" победил "Янг Бойз" (2), "Спортинг" разгромил ПСВ (2), "Брага" поделила очки с "Вулверхэмптоном" (1), а "Гимарайнш" со "Стандардом" (1). Таким образом Португалия еще больше увеличила отрыв от России. Теперь он составляет 2,033 балла.
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