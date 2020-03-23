Коронавирус

REGNUMREGNUMВ правительстве России готовят послабления для бизнеса

Москва, 24 марта 2020, 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.
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с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфакс15:31

Подробнее о событии

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфакс15:31

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ru15:44

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известия16:45

Власти подготовили послабления для бизнеса из-за коронавируса

РБК19:58

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ru21:30

Российские власти готовят новые послабления для компании из-за коронавируса

Реальное время16:39

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUM20:39
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Общество

Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

По данным официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, первый тест канцлера Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Инфорос 12:45
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность нового коронавируса должна резко упасть в апреле-мае, считает заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 06:20
Общество

Алексею Воробьеву в США отказались делать тест на коронавирус

UfacityNews.ru 18:50
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости 10:42
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Вечерняя Москва вчера в 04:20
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета 06:23
Политика

Посольство в США призвало HRW не обманывать о коронавирусе в России

Посольство России в США призвало главу Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не дезинформировать людей о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 22:02
Политика

Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Интерфакс 14:00
Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

В Калуге главного врача областной клинической больницы из-за отдыха на Таиланде могут уволить.
Российская газета 10:29
Здоровье

В Приморье подтвердились первые два случая заражения коронавирусом

Первые два случая заражения новой коронавирусной инфекцией подтвердились в Приморском крае, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.
ТАСС 19:36
Экономика

Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»

Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, в случае, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
РИА Новости 21:09
Происшествия

На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар

На рыболовецком судне «Восток 2» в Охотском море произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РБК 21:56
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Evo-rus.com 09:34
Авто

Рассказали, можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Жена Петросяна отреагировала на сообщения о рождении ребенка

Газета.Ru 15:54
Футбол

Наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Локомотив»

Главный тренер "Олимпиакоса" Педру Мартинш может возглавить московской "Локомотив", сообщает Calciomercato.
Газета.Ru 18:35
Общество

ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
Происшествия

В Курганской области арестованы двое высокопоставленных полицейских

REGNUM 11:36
Экономика

Названа предварительная сумма строительства газопровода в Забайкалье

Суханюк уточнил, что 180 миллиардов рублей — это только газопровод. Строительство сетей будет зависеть от удалённости газопровода.
Чита.Ру 21:46
Кино

Авторы «Ведьмака» опубликовали со съемок сцены боя с кикиморой

Культуромания 16:07
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru 18:26
Наука

Найден способ поддержать мышечный тонус без физической активности

Российская газета 15:36
Общество

Правительство РФ не стало изменять порядок увольнения при эпидемии

Москва, 24 марта 2020, 03:09 — REGNUM В правительстве России предложили Минтруду не вносить на согласование проект поправок в Трудовой кодекс, который изменил бы действующий порядок взаимодействия между работодателями и работниками во время эпидемии.
REGNUM 20:09
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:27
Общество

В России 438 человек заразились коронавирусом

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что число инфицированных коронавирусом в России достигло 438.
Газета.Ru 09:22
Кино

Премьеру «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса

Сериал должен был транслироваться на канале AMC с 12 апреля.
The Moscow Post 09:48
Футбол

Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.
Piter.tv 15:43
Технологии

Control и Mechwarrior 5 получат поддержку новой технологии Nvidia

Вашингтон, 22 марта 2020, 23:33 — REGNUM Игры Control и Mechwarrior 5 в ближайшее время могут получить поддержку нового метода рендеринга Nvidia DLSS 2.0.
REGNUM вчера в 16:33
Футбол

Рио Фердинанд: Сезон АПЛ нужно аннулировать

Бывший защитник МЮ и сборной Англии Рио Фердинанд высказал точку зрения, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон АПЛ нужно аннулировать даже несмотря на то, что лидирующему Ливерпулю осталось буквально всего два шага до чемпионства.
Советский спорт 18:31
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
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