Здоровье

Вести.RuВести.RuРоссия готовится к масштабному распространению коронавируса

Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ. По его словам, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось.
Читать в источнике
Комментировать517

Подробнее о событии

В Минздраве заявили, что говорить о передаче коронавируса по расовому признаку пока нельзя

ТАСС04:23

Минздрав начал готовиться к «возможной масштабной инфекции» коронавируса

РБК02:27

Минздрав заявил о подготовке к возможному массовому заболеванию коронавирусом

Интерфакс02:35

Минздрав: Россия готова к масштабной эпидемии коронавируса в стране

Телеканал 360°02:33

Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса

РИА Новости02:31

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

RT на русском02:37

Минздрав готовится к масштабному распространению коронавируса в РФ

REGNUM02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Экономика

Tesla рекордно подорожала за сутки

Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Lenta.ru 04:16
Общество

«Магнит» из-за коронавируса прекратил ввозить овощи и фрукты из Китая

АБН вчера в 06:29
Политика

Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Коммерсантъ 04:43
Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
Политика

Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском 04:20
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Авто

К 2022 году Mercedes-Benz выпустит 32 новые модели

Компания Mercedes-Benz разработала планы развития более 30 новых моделей - все они должны дебютировать до конца 2022 года.
Тарантас Ньюс 02 февраля в 23:15
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Политика

Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.
РИА Новости 04:21
Здоровье

Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:31
Культура

В России начались съёмки спортивной драмы о команде «КамАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съёмки восьмисерийной спортивной драмы телеканала НТВ о команде «КамАЗ-мастер».
RT на русском вчера в 09:45
Экономика

В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады

В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов

Олимпийский чемпион по хоккею, один из величайших игроков в истории нижегородского «Торпедо» Александр Скворцов скончался на 65-м году жизни.
News.ru 02:46
Гаджеты

Флагман Samsung Galaxy S20 появится в продаже 13 марта

Стоит отметить, что наушники продаются на рынке за 170 евро. На фото в Сети показали всю линейку смартфонов Samsung Galaxy S20.
Astera вчера в 15:48
Хоккей

Умер 18-летний вратарь «Барыса»

View this post on Instagram 3 и 4 февраля все матчи чемпионата Казахстана, МХЛ и ВХЛ начнутся с минуты молчания в память о Вилене Прокофьеве.
Время Пресс вчера в 08:31
Здоровье

В России снизилась смертность от онкологических заболеваний

Показатель смертности от злокачественных новообразований в 2019 году в РФ снизился с 202,36 человека до 199,10 на 100 тысяч населения, а процент погибших от общего числа заболевших составил 21,3%, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
РИА Новости вчера в 08:08
Армия и оружие

В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
Discover24 03:04
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Политика

Франция высказалась за уточнение минских соглашений

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения.
Lenta.ru 04:27
Происшествия

В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 02:59
Общество

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
РИА Новости 04:33
Политика

Верховная рада уволила министра развития территорий Украины

Верховная рада Украины уволила министра развития общин и территорий Украины Алёну Бабак, сообщило 4 февраля информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 04:46
Киберспорт

Blizzard ответила на критику Warcraft III: Reforged

4 февраля студия-разработчик Blizzard дала первый комментарий о критике ремейка, упростила процедуру возврата средств и рассказала о будущих планах на проект.
ЭндлессГеймОвер 03:18
Политика

38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства

По данным опроса «Левада-центра», 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Авто

УАЗ выпустил экспедиционную «Буханку» за миллион

Автоновости дня 02:46
Энергетика

Газпром сократил транзит газа через Украину

Транзит газа через украинскую территорию в Европу в январе снизился на 70% по сравнению с показателями первого месяца прошлого года — с 8,065 млрд до 2,65 млрд кубометров.
REGNUM вчера в 17:42
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС вчера в 08:12
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное