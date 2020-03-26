Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах – получать те, кто в ней действительно нуждается.
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Как сообщает
 телеканал "Россия-1", профессор Малышев сообщил, что Россия готовится к взрывному сценарию распространения коронавируса COVID-2019 по типу ядерной реакции.
Московский Комсомолецвчера в 20:15

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Эпидемиолог заявил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

URA.Ruвчера в 22:26

Врачи не исключают «взрывного» развития ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ00:11

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

Ведомостивчера в 23:45

Эпидемиолог предупредил об огромном числе тех, кто заболеет в России

REGNUM01:24

В Минздраве сообщили о готовности к «взрывной» ситуации с коронавирусом

РБКвчера в 21:59

Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Российские медики готовятся к взрывному распространению коронавируса

РИА Новостивчера в 19:30
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Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета вчера в 07:35
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

Известия 00:35
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах

Центральный банк РФ рекомендовал банкам частично ограничить выдачу наличных в банкоматах.
Политсовет 24 марта в 04:52
Общество

Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США

Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.
Gazeta.SPb вчера в 19:36
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Экономика

Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли

Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Ведомости вчера в 13:49
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Московский Комсомолец 23 марта в 11:16
Экономика

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM вчера в 09:55
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости вчера в 07:45
Общество

Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на треть

За прошедшие сутки общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 и достигло 658.
FreeNews-Volga вчера в 04:56
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе

Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.
Известия вчера в 23:52
Экономика

Сбербанк введет новую комиссию за переводы

После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Sibnet Новости вчера в 20:40
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Армия и оружие

Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Комсомольская правда вчера в 15:15
Политика

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь вчера в 14:59
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости 24 марта в 10:21
Футбол

Футболист «Жироны» заразился коронавирусом

Один из футболистов «Жироны» заразился коронавирусом, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport вчера в 23:11
Технологии

В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов

В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
ToDay News Ufa вчера в 12:42
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Наука

Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов

Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Naked Science 23 марта в 03:53
Общество

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 08:45
Недвижимость

Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью

Ситуация двусторонняя — люди, у которых были сбережения в рублях, стараются их пристроить, а те же, кто имел накопления в более стабильных валютах, берегут деньги.
Lenta.ru вчера в 02:29
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
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