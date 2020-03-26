Коронавирус
ВедомостиРоссийские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах – получать те, кто в ней действительно нуждается.
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с чего всё началось
Как сообщает телеканал "Россия-1", профессор Малышев сообщил, что Россия готовится к взрывному сценарию распространения коронавируса COVID-2019 по типу ядерной реакции.Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Общество
Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса
Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах
Центральный банк РФ рекомендовал банкам частично ограничить выдачу наличных в банкоматах.
Общество
Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США
Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Экономика
Ритейл и общепит предупредили о риске коллапса в отрасли
Падение трафика и выручки онлайн- и офлайн-торговли, кафе и ресторанов из-за коронавируса составляет 50–80% в зависимости от региона.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Экономика
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
Общество
Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса
Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России за сутки выросло на треть
За прошедшие сутки общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 163 и достигло 658.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе
Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.
Экономика
Сбербанк введет новую комиссию за переводы
После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.
Экономика
Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса
Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Армия и оружие
Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»
Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».
Политика
Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Футбол
Футболист «Жироны» заразился коронавирусом
Один из футболистов «Жироны» заразился коронавирусом, говорится в сообщении ФК.
Технологии
В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов
В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).
Общество
В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
Наука
Разработан новый катодный материал для металл-ионных аккумуляторов
Ученым из Сколтеха удалось создать перспективный, коммерчески привлекательный катодный материал на основе фторидофосфата титана (KTiPO4F), который имеет высокий электрохимический потенциал и отличается беспрецедентной стабильностью работы при высоких скоростях заряда и разряда.
Общество
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Недвижимость
Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью
Ситуация двусторонняя — люди, у которых были сбережения в рублях, стараются их пристроить, а те же, кто имел накопления в более стабильных валютах, берегут деньги.
Шоу-бизнес
Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа
Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Общество
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.