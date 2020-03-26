с чего всё началось

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах – получать те, кто в ней действительно нуждается.

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Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.

Экономика Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на нерабочей неделе Конец текущей рабочей недели в центре европейской части России будет теплым, но уже в воскресение, 29 марта, погода начнет меняться и придет похолодание.

Экономика Сбербанк введет новую комиссию за переводы После отмены банковского роуминга Сбербанк компенсирует выпадающие доходы аналогичной комиссией за все переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц уже вне зависимости от региона.

Армия и оружие Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью» Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции».

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Технологии В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).

Общество В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.

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Недвижимость Богатые россияне сделали выбор между деньгами и недвижимостью Ситуация двусторонняя — люди, у которых были сбережения в рублях, стараются их пристроить, а те же, кто имел накопления в более стабильных валютах, берегут деньги.

Шоу-бизнес Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.