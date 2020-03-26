Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Россия готовится к «взрывной» ситуации с коронавирусом, заявил Малышев

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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом

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Россия готовится к «взрывному» сценарию эпидемии коронавируса

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Эпидемиолог: Россия готовится к «ядерному взрыву» в ситуации с COVID-19

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Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
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Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

Игрок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет покинуть клуб, сообщает Diario Gol.
Газета.Ru 03:58
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости 20:17
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В Абхазии введены усиленные меры по защите населения от коронавируса

Усиленные меры по защите населения от коронавируса введены в Абхазии распоряжением исполняющего обязанности президента республики Валерия Бганбы.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Футбол

Ибрагимович может стать футбольным агентом

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассматривает вариант завершения карьеры игрока, после чего он планирует стать футбольным агентом.
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Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

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Шойгу заявил о двойном росте потенциала российской армии

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Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Все школы в Челябинской области закрываются на карантин

Приостанавливается работа ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.
Миасский рабочий 11:54
Здоровье

Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»

Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
REGNUM 15:23
Авто

Российский авторынок в апреле ждет масштабное падение

В результате скачка цен произойдёт резкое снижение автомобильного рынка, которое будет наблюдаться уже в следующем месяце.
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Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Игры

Avalanche делится на три студии и намекает на новый проект

За Just Cause и RAGE 2 продолжит отвечать Avalanche Studios; Подразделение Expansive Worlds возьмёт на себя поддержку theHunter: Call of the Wild; Создан также издательский бренд Systemic Reaction, который займётся Generation Zero.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч

По состоянию на 25 марта, число заразившихся коронавирусом нового типа в мире превысило 451 тыс. Скончались более 20 тысяч человек.
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Происшествия

В Китае человек умер от хантавируса за три часа

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«Эксперт РА» предсказал рост ипотечных ставок выше 10%

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб.
Ведомости 17:00
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Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что цены могут подняться на 15-20 процентов из-за изменения курса валют.
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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
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Новозеландский стрелок признал вину в убийстве 51 человека

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, признал свою вину в убийстве 51 человека, сообщает газета New Zealand Herald.
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AP сообщило о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране

Правительство США считает, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон, который пропал в Иране в 2007 году, умер в плену.
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В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в мае на бирже ICE в Лондоне поднялась до $30,05 за баррель.
RT на русском 18:52
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