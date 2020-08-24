Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.