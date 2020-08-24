Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
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С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.В источнике
С чего всё началось
Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран
С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. На первом этапе авиакомпаниям разрешено было выполнять полеты только из аэропортов трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Известия17:01
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