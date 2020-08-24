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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. На первом этапе авиакомпаниям разрешено было выполнять полеты только из аэропортов трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

СМИ сообщили о возможном возобновлении Россией рейсов в семь стран

РИА Новости21:06
URA.Ru

Россия откроет границы с новыми странами в конце августа

URA.Ru18:59
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05
Lenta.ru

В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Lenta.ru19:47
Коммерсантъ

«Известия»: Россия может открыть авиасообщение с Францией, Мальтой и Кипром

Коммерсантъ19:41
ТАСС

«Известия»: кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

ТАСС21:01
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс21:39
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Россия завершила контракт на поставку в Сербию батареи «Панцирь-С1»

Россия завершила контракт на поставку Сербии батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», заявил РИА Новости в ходе форума «Армия-2020» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
ТК Звездавчера в 08:20

Василий Орлов перед работой заглянул проверить очереди в поликлиниках

В последнюю неделю видел частые жалобы на сложность получения справок для детского сада в медицинских учреждениях, большие очереди и пр. Сегодня по пути на работу я заехал в детскую поликлинику №3, поговорил с врачами и родителями.
Амур.инфо22:37

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

Взрыв газопровода в районе Дамаска привел к общему отключению электричества в Сирии, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство энергетики, в миннефти не исключают, что это мог быть теракт.
РИА Новости22:25
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В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС разработают дизайн альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
РБК22:27
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

По словам главы иранской Организации гражданской авиации Тураджа Дехкани Зангене, записи с черных ящиков украинского Boeing 737 занимают лишь 19 секунд разговора после взрыва первой запущенной иранскими военными ракеты, вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой.
Известиявчера в 06:54
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна22 августа в 08:08
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