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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

С 1 августа российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. На первом этапе авиакомпаниям разрешено было выполнять полеты только из аэропортов трех российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05
Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00
РИА Новости

СМИ: Россия может возобновить авиасообщение еще с рядом зарубежных стран

РИА Новости21:06
ТАСС

«Известия»: кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

ТАСС21:01
Газета.Ru

Россия расширяет число зарубежных стран для авиасобщения

Газета.Ru02:49
Lenta.ru

В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Lenta.ru19:47
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

В России создают новейший высокоточный миномет «Грань»

Вооруженные силы РФ получат новейший высокоточный комплекс с управляемыми минами "Грань", его госиспытания планируется начать в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данного оружия - холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".
РИА Новости02:21
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили

Еще в начале лета глава "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис распорядился о введении сокращенной рабочей недели (с понедельника до четверга) на предприятии, но благодаря крупному контракту от правительства РФ, линия по выпуску машин на платформе B0, а также конвейеры Lada 4x4 и Lada Granta будут осуществлять сборку машин шесть дней в неделю.
Новые автомобили22:41
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В ВОЗ рекомендовали не надевать маски на детей до 5 лет

Детям в возрасте от 6 до 11 лет носить маски нужно при учете ряда факторов - нужно оценивать, как распространяется COVID-19 в регионе, может ли ребенок пользоваться средством индивидуальной защиты самостоятельно, есть ли у взрослых возможность его проконтролировать.
Газета.Ru02:07
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Омские медики получат поощрение за лечение Навального

Омск, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM Врачи и медсёстры, оказавшие помощь блогеру Алексею Навальному, будут отмечены руководством омской больницы скорой медицинской помощи №1. Об этом сообщил 24 августа главный врач медучреждения Александр Мураховский в ходе пресс-конференции.
REGNUM02:56
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известия22:36

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»

Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новостивчера в 04:46