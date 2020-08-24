Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Смотрите также
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
Forbes назвал российский военный крейсер самым мощным в мире
Газизов: восстановление футболиста Кокорина в «Спартаке» затянулось
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400
«Севилья» обыграла «Интер» и стала победителем Лиги Европы
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Мать истощенного ребенка из Крыма обвинила детдом в болезнях малыша
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Эксперты Forbes высоко оценили новую российскую экипировку «Ратник»
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
В Белоруссии взяли под защиту военные монументы и памятники
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Появилось видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран
Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России
Жители Литвы встали в живую цепь солидарности с оппозицией Белоруссии
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.В источнике
С чего всё началось
Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран
Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).
Известия17:01
Подробнее о событии