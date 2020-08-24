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Вести.Ru
Вести.Ru

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

С 1 августа было восстановлено регулярное авиасообщение с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа возобновились прямые рейсы из России на курорты Турции (Анталью, Бодрум, Даламан). С 15 августа было открыто регулярное авиасообщение со Швейцарией, но лишь для обладателей вида на жительство.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счет на вылет: кабмин готовит новый список разрешенных для полетов стран

Во вторник, 18 августа, на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было поручено проработать открытие воздушного авиасообщения с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом (только с Каиром) и Китаем (только с Шанхаем).
Известия17:01
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 24 августа

Коммерсантъ00:00
Lenta.ru

В России запланировали открыть еще ряд стран для туристов

Lenta.ru19:47
ТАСС

«Известия»: кабмин на этой неделе может расширить список разрешенных для полетов стран

ТАСС21:01
РБК

СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран

РБК20:05
РИА Новости

«Известия»: Россия готовится возобновить авиасообщение еще с рядом стран

РИА Новости21:06
URA.Ru

Россия откроет границы с новыми странами в конце августа

URA.Ru18:59
Известия

Новый список стран для открытия авиасообщения подготовят к 25 августа

Известия17:30

Сирия осталась без электричества после взрыва газопровода под Дамаском

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск привел к общему отключению электричества в Сирии", — передает гостелевидение слова министра электроэнергии Зухейра Харбутли.
РИА Новости22:25
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Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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Зачем Латвии платить по три миллиона за космос? Министр сказала, что сначала не знала сама

В эфире телеканала RigaTV24 министр образования и науки Илга Шуплинска призналась, что изначально не представляла, каким образом Латвия от этого выиграет и относилась к членству в ЕКА со скепсисом, сообщает Mixnews.lv.
Sputnik Латвиявчера в 03:34

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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